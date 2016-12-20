آب های زیر زمینی منطقه سرخون شهرستان اردل آلوده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری شامگاه سه شنبه در شورای بررسی مشکلات نفت سرخون اظهار داشت: نشت نفت از لوله انتقال نفت آبهای زیرزمینی را آلوده و خسارات جبران ناپذیری را در مناطق سرخون و میان کوه در پی داشته است.

وی گفت: برای تامین آب شرب ۱۵۵ میلیون تومان هزینه شده که به نتیجه نرسیده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با خساراتی که به کشاورزان وارد شده باید از حقوق خود دفاع کنند اما به سبب مشکلات مالی از حق خود صرف نظر می‌کنند.

امیری تاکید کرد: انتقال خط لوله نفت از استان بجز ایجاد مشکلات برای چهارمحال و بختیاری منفعتی نداشته است.

وی تاکید کرد: حدود چهارمیلیارد تومان برای ایجاد پل بر روی لوله انتقال نفت هزینه شده است.