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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۰۲

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

آب های زیر زمینی منطقه سرخون شهرستان اردل آلوده شده است

آب های زیر زمینی منطقه سرخون شهرستان اردل آلوده شده است

شهرکرد- معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: آب های زیر زمینی منطقه سرخون شهرستان اردل به خاطر شکسته شدن لوله نفت آلوده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری شامگاه سه شنبه در شورای بررسی مشکلات نفت سرخون اظهار داشت: نشت نفت از لوله انتقال نفت آبهای زیرزمینی را آلوده و خسارات جبران ناپذیری را در مناطق سرخون و میان کوه در پی داشته است.

وی گفت: برای تامین آب شرب ۱۵۵ میلیون تومان هزینه شده که به نتیجه نرسیده است.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با خساراتی که به کشاورزان وارد شده باید از حقوق خود دفاع کنند اما به سبب مشکلات مالی از حق خود صرف نظر می‌کنند.

امیری تاکید کرد: انتقال خط لوله نفت از استان بجز ایجاد مشکلات برای چهارمحال و بختیاری منفعتی نداشته است.

وی تاکید کرد: حدود چهارمیلیارد تومان برای ایجاد پل بر روی لوله انتقال نفت هزینه شده است.

کد مطلب 3855648

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