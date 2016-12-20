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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹

معاون وزیر ارتباطات:

فنآوری اطلاعات در کشور باید به تولید ثروت منجر شود

فنآوری اطلاعات در کشور باید به تولید ثروت منجر شود

قزوین- معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات کشور گفت: فنآوری اطلاعات ظرفیت ارزشمندی برای تولید ثروت در کشور است و می تواند حامی سایر بخش های صنعتی و کشاورزی و خدمات هم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری معاون امور دولت، مجلس واستانهای وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات روزسه شنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

براری در این دیدار گفت: در شرایط کنونی می توان با استفاده از نیروی انسانی خلاق و مبتکر با فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تولید ثروت هم رسید و از این ابزار نوین برای توسعه کشور بخوبی استفاده کرد.

وی بیان کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور محرک توسعه در عصر حاضر است با این وجود سهم کشورمان از درآمدهای مربوط به این حوزه ناچیز بوده و باید این جایگاه ارتقاء یابد.

براری تصریح کرد:فناوری اطلاعات در رونق حوزه گردشگری هم نقش مهمی دارد واگراز این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم می توانیم این صنعت را رونق بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات یادآورشد: استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای تولید ثروت با استفاده از فناوری اطلاعات تسریع می شود و باید در مراکز آموزش عالی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در این مراکز شاهد تربیت دانشجویان کارآفرین و خلاق باشیم.

در ادامه فریدون همتی استاندار قزوین هم گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارکان اساسی توسعه استان است که می توانیم به تحقق اقتصاد مقاومتی هم کمک کنیم.

همتی اظهار داشت: همه ظرفیت ها برای پیشبرد سیاست های اقتصادی نباید فقط به بخش های صنعت و کشاورزی خلاصه شود و منطقی است به حوزه های مرتبط با بخش خدمات از جمله فناوری اطلاعات نیز توجه بیشتری کنیم.

وی بیان کرد: علاوه بر بخش های صنعت و کشاورزی لازم است از ظرفیت حوزه خدمات بویژه بخش فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره گیریم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: قزوین به عنوان استانی دانشگاهی با برخورداری از ۱۳۶ هزار دانشجو و ۶۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی، می تواند در استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای تولید ثروت و ایجاد فرصت های شغلی استانی پیشگام باشد وبسترهای لازم را برای استفاده از این حوزه در پیشبرد اهداف توسعه فراهم کند.

همتی بیان کرد: استفاده مناسب از فناوری اطلاعات می تواند ارزش افزوده قابل توجهی را در استان ایجاد کندو مدیران باید به این حوزه توجه بیشتری کنند.

کد مطلب 3855650

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