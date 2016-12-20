فنآوری اطلاعات در کشور باید به تولید ثروت منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری معاون امور دولت، مجلس واستانهای وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات روزسه شنبه با فریدون همتی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

براری در این دیدار گفت: در شرایط کنونی می توان با استفاده از نیروی انسانی خلاق و مبتکر با فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تولید ثروت هم رسید و از این ابزار نوین برای توسعه کشور بخوبی استفاده کرد.

وی بیان کرد: ارتباطات و فناوری اطلاعات موتور محرک توسعه در عصر حاضر است با این وجود سهم کشورمان از درآمدهای مربوط به این حوزه ناچیز بوده و باید این جایگاه ارتقاء یابد.

براری تصریح کرد:فناوری اطلاعات در رونق حوزه گردشگری هم نقش مهمی دارد واگراز این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم می توانیم این صنعت را رونق بخشیم.

معاون وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات یادآورشد: استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای تولید ثروت با استفاده از فناوری اطلاعات تسریع می شود و باید در مراکز آموزش عالی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در این مراکز شاهد تربیت دانشجویان کارآفرین و خلاق باشیم.

در ادامه فریدون همتی استاندار قزوین هم گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارکان اساسی توسعه استان است که می توانیم به تحقق اقتصاد مقاومتی هم کمک کنیم.

همتی اظهار داشت: همه ظرفیت ها برای پیشبرد سیاست های اقتصادی نباید فقط به بخش های صنعت و کشاورزی خلاصه شود و منطقی است به حوزه های مرتبط با بخش خدمات از جمله فناوری اطلاعات نیز توجه بیشتری کنیم.

وی بیان کرد: علاوه بر بخش های صنعت و کشاورزی لازم است از ظرفیت حوزه خدمات بویژه بخش فناوری اطلاعات برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره گیریم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: قزوین به عنوان استانی دانشگاهی با برخورداری از ۱۳۶ هزار دانشجو و ۶۸ دانشگاه و موسسه آموزش عالی، می تواند در استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای تولید ثروت و ایجاد فرصت های شغلی استانی پیشگام باشد وبسترهای لازم را برای استفاده از این حوزه در پیشبرد اهداف توسعه فراهم کند.

همتی بیان کرد: استفاده مناسب از فناوری اطلاعات می تواند ارزش افزوده قابل توجهی را در استان ایجاد کندو مدیران باید به این حوزه توجه بیشتری کنند.