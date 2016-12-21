کیفیت نان های تولیدی زنجان رتبه برتر کشوری را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان، رسول منصوری افزود: بر این اساس نان لواش زنجان امتیاز ۹۱.۸، تافتان ۱۰۰، نان بربری ۹۷.۶ و سنگک امتیاز ۹۹.۴ کسب و در مجموع در ۳ بخش تافتان ، بربری و سنگک رتبه اول کشوری و در نان لواش پس از استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

وی ادامه داد: کل نمره کیفیت در نان لواش، تافتان و بربری ۸۰ تا ۸۵، و سنگگ ۸۵ تا ۹۰ لحاظ می شود که میانگین امتیاز تمامی نان های تولیدی استان در مهر و آبان سالجاری نمره ۹۲.۷ کسب کرده است.

منصوری افزود: مرکز پژوهش های غلات کشور با توجه به استاندارد ۲۶۲۸ ( روش آزمون نان های سنتی ) وضعیت کیفی نان های تولیدی در سطح کشور را بررسی و سپس نتایج را اعلام می کند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان گفت: بر اساس آخرین ارزیابی انجام شده توسط مرکز پژوهش های غلات کشور تمامی نان های تولیدی این استان رتبه اول و دوم را به لحاظ کیفیت در کشور کسب کرده است.

منصوری اظهار کرد: روش های تست بر انواع نان مبتنی بر یکنواختی، عاری از هر گونه برآمدگی و فرو رفتگی غیر عادی انجام می گیرد و در این میان فرم و شکل نامتقارن نان، پارگی زیاد و از بین رفتن قسمتی از نان از عوامل کاهش امتیاز محسوب می شود.

منصوری افزود: سطح رویی نان نیز باید دارای پوسته ظریف و یکنواخت بوده، حالت چرمی نداشته باشد که عوامل کاهش دهنده امتیاز در این بخش نیز سوختگی سطح فوقانی نان، خمیری بودن و پارگی و یکنواخت نبودن به شمار می رود.

وی بیان کرد: ویژگی های سطح زیرین نان نیز باید یکنواخت و عاری از علائم سوختگی، خمیری و پارگی باشد و عوامل کاهش دهنده امتیاز نیز در این بخش سوختگی و خمیری بودن، پارگی و چین و چروک و سطح غیر عادی است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان ادامه داد: رنگ نان نیز باید طبیعی باشد و غیر طبیعی شدن رنگ نیز موجب کاهش امتیاز می شود.

منصوری اظهار کرد: بخش دیگر مورد توجه در نان، بافت آن لحاظ می شود که بافت نان نیز باید به راحتی و در اثر کشیدن پاره شده و راحت لقمه شود و از طرف دیگر قابل جویدن باشد.

منصوری افزود: خشک و سفت بودن نان، گلوله شدن و تبدیل به توده خمیری و چسبیدن آن به دهان و دندان موجب کاهش امتیاز در این بخش می شود.

وی بیان کرد: عطر و بو نیز از جمله شاخص ها در پخت به شمار می رود که نان باید دارای بوی معطر مخصوص و عاری از طعم و مزه غیر عادی باشد و در این میان طعم تند و زننده، شور و تلخ موجب کاهش امتیاز می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان ادامه داد: این شاخص ها با توجه به استاندارد ۲۶۲۸ بررسی می شود و علاوه بر موارد یاد شده چهار مورد ناپذیرفتی نیز شامل جوش شیرین (بی کربنات سدیم) است که استفاده از آن و در آرد خبازی ها و خمیر نان های سنتی غیر مجاز است.

منصوری اظهار کرد: بلانکیت (جوهر قند)، مواد خارجی مانند سنگ و شن و کپگ زدگی در نان مجاز نیست و جز ناپذیرفتنی ها محسوب می شود.

منصوری افزود: بر این اساس امتیاز بین ۹۰تا ۱۰۰ خیلی خوب، ۸۰تا ۹۰ خوب،۶۰ تا۸۰ متوسط، کم تر از ۶۰ نیازمند ارتقای کیفی طبقه بندی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در بیش از سه و نیم سال از فعالیت دولت تدبیر و امید امتیاز کل نان های استان بین اول تا پنجم کشوری قرار داشته است.