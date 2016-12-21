بانک های خصوصی برای رونق تولید استان زنجان همراهی نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: از همراهی بانک های دولتی در راستای تزریق اعتبارات مورد نیاز بخش تولید استان تقدیر می کنیم. این همراهی موجب بهبود شرایط نقدینگی واحدهای تولیدی شد.

وی با بیان اینکه رشد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را طی ماه های اخیر شاهد هستیم، افزود: با همراهی بانک های دولتی استان طی ماه های اخیر موفق به ارائه تسهیلات 288 میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی استان شدیم.

درویش امیری با انتقاد از همراهی نکردن بانک های خصوصی با اهداف دولت، تاکید کرد: بانک های خصوصی کارنامه خوبی را در این بخش ندارند. همراهی بانک ها برای نیاز مردم و حل مشکلات اقتصادی جامعه نیاز است.

وی به وضعیت درآمدهای استانی و سهم بخش مالیات از آن اشاره کرد و اظهار داشت: سهم بخش مالیات از درآمدهای استانی 52 درصد و مابقی درآمدها از سایر بخش ها است.

درویش امیری به رونمایی منشور حقوق شهروندی و حقوق مردم از قانون اساسی توسط رئیس جمهور اشاره و خاطر نشان کرد: در بسیاری از بخش ها مردم از حقوق خود اطلاع ندارند. به هر میزان که مردم از حقوق خود اطلاع داشته باشند می توانند در مقام عمل از آن دفاع کنند.

استاندار زنجان در این جلسه همچنین پیشنهادات ارائه شده توسط اتاق تعاون استان را رد کرد و گفت: مسائلی که در خصوص بلوکه شدن نقدینگی استان در بخش زمین های خارج از محدوده ارائه شد نیازمند راهکار عملیاتی و بهتری است و پیشنهاد ارائه شده توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

درویش امیری خواستار توسعه اقتصاد استان در بخش تعاون شد و تاکید کرد: پایه های اقتصادی در کشور شامل بخش تعاون، خصوصی و دولتی است که امیدوریم بخش دولتی از صحنه اقتاد کشور حذف شود.

درویش امیری بر ضرورت ترویج روحیه مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: ضعف هایی در این بخش وجود دارد که باید این فرهنگ در بین مردم تقویت شود.