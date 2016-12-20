داعش مسئولیت حمله «برلین» را برعهده گرفت/آزادی مظنون پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله شامگاه دوشنبه در «برلین» پایتخت آلمان را برعهده گرفت.

دوشنبه شب در پی حمله یک کامیون به بازار کریسمس در «برلین» ۱۲ نفر کشته و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند. «توماس دی میزیر» وزیر کشور آلمان اعلام کرد که این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است.

پلیس برلین اعلام کرد که فردی را که در این باره بازداشت کرده بود به اشتباه دستگیر شده و عامل اصلی همچنان آزاد است. پلیس برلین در ادامه اعلام کرده است که عامل اصلی حادثه شب گذشته مسلح بوده و خود را برای حملات بیشتری آماده می کند.

در همین حال دادستان آلمان اعلام کرد که تنها مظنون بازداشت‌ شده به اتهام انجام عملیات حمله به بازار کریسمس در برلین به دلیل نبود ادله کافی آزاد شده است. پلیس قبلاً گفته بود این مظنون که تبعه پاکستان است اشتباهی بازداشت شده و عامل اصلی حمله هنوز فراری است.