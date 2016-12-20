ضوابط دست و پا گیر دولتی عامل کندی روند نوسازی بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام قراشی با بیان این مطلب افزود: تا ۱۵ آذر ماه تنها تعداد ۵۲۳۲ فقره وام برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده اند.

وی با اشاره به عدم اعطای یارانه سود بانکی به متقاضیان تصریح کرد: فرایند رسیدگی به پرونده ها در حال حاضر بسیار طولانی و زمان بر است.

اسلام قراشی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضوابط دست و پا گیر در ارایه خدمات، لزوم تبدیل سند دفترچه ای به اسناد تک برگی قبل از دریافت تسهیلات است. این اقدام منجر به طولانی تر شدن زمان دسترسی به تسهیلات شده است.(تاخیر حداقل ۲ ماهه) معتقدیم اصلاح این روش می تواند منجر به تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از شعب نیز رویه های متفاوتی را از چارچوب های رسمی اتخاذ می کنند، ادامه داد: به عنوان مثال سود تسهیلات را در اولین مرحله پرداخت از متقاضی دریافت می کنند. یا نسبت به عقد قرارداد یک ساله اقدام می کنند.

جانشین معاونت مالی و اقتصاد شهری سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به عدم هوشمند بودن و حضوری بودن فرآیندها در دریافت تسهیلات افزود: درحال حاضر حضور و پیگیری مالکین جزء لاینفک فرآیند اخذ تسهیلات است. حضور در سرپرستی بانک، حضور در شعبه جهت افتتاح حساب، حضور در دفترخانه جهت ترهین سند، حضور در شعبه جهت عقد قرارداد و... که همگی جز افزایش دشواری های مالکین نتیجه ای نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بانک مدعی است جهت انجام ارزیابی های خود نیاز به ارزیابی دیداری متقاضی دارد. این در حالی است که به نظر می رسد حضور مالک تنها یکبار آن هم جهت ترهین سند و افتتاح حساب می تواند صورت پذیرد و مابقی کارها می تواند توسط وکیل قانونی وی( دفاتر تسهیلگری) انجام شود. اتصال بانک به سیستم شهرسازی شهرداری تهران، دریافت گواهی های عدم خلاف و گزارش مهندس ناظر را برای بانک فراهم کرده و بانک را از استفاده از شرکت های ارزیاب بی نیاز می کند. این در حالی است که در بانک همچنان به استفاده از خدمات شرکت های موصوف و اخذ هزینه های ارزیابی از مردم در این خصوص تاکید می شود.

قراشی با انتقاد از عدم اجرای دستورالعمل های ابلاغی نیز گفت: در ماده ۷ دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۸۵۶۸۳/ ۹۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۳ توسط مدیرکل اعتبارات بانک مسکن تاکید شده است، اولین مرحله پرداخت می بایست توسط بانک پس از اتمام فونداسیون پرداخت شود این در حالی است که بانک مسکن، عقد قرارداد و پرداخت اولین مرحله را به اتمام اسکلت موکول می کند.

اسلام قراشی در پایان همچنین با انتقاد از توزیع نامناسب سهمیه ها تاکید کرد: اختصاص سهم ۱۲۷۱۴ تسهیلاتی به تهران در مقایسه با سایر استان ها، و قرارگیری این استان در جایگاه ۵ تسهیلات در عین داشتن جایگاه نخست در میزان بافت های فرسوده میان شهرهای کشور؛ لزوم بازنگری شیوه توزیع تسهیلات توسط شرکت مادر تخصصی را بیش از پیش نشان می دهد.