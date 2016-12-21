بهره برداری از پل سیدالشهدا، شاید فردای دیگر

خبرگزاری مهر-گروه استانها: تقاطع غیر همسطح شهر زنجان یادگار دوران تصمیم ها و مصوبات احساسی و تبلیغاتی است، یادگاری که هزینه های سنگین بر شهرداری زنجان وارد کرد و هنوز با گذشت بیش از پنج سال، درگیر اما و اگرها شده است.

انگار قرار نیست در استان زنجان پروژه ای طبق زمانبندی خود اجرا شود و همواره به بهانه های مختلف پروژه های شهری و استانی در زنجان در روند طولانی اجرا دچار چالش شده اند و مشکلات متعدد برای حوزه عمران شهری ایجاد کرده اند.

پروژه پل تقاطع غیر همسطح سیدالشهدا، طرحی پنج ساله در گیر اما و اگرها

پروژه پل تقاطع غیر همسطح سیدالشهدا پروژه ای عمرانی است که با وجود تلاش شهردار و مجموعه استانداری زنجان به سرانجام نرسیده و طی پنج سال چالش های فراوان را تجربه کرده و هر بار مشکل و چالشی تازه باعث تاخیر در اجرای آن شده است.

استاندار زنجان شامگاه سه شنبه در جریان بازید از وضعیت اجرایی پل سیدالشهدا(ع) به مجری پروژه تا ۲۰ دی ماه مهلت داد تا عملیات نصب عرشه پل سید الشهدا(ع) زنجان را به اتمام برساند و یک مسیر از زیر گذر برای تردد شهروندان باز گشایی کند و در این غیر صورت پلیس راهنمایی و رانندگی مسئولیتی در زمینه ترافیک منطقه خیام نخواهد داشت.

با وجود اینکه پیمانکار پل تقاطع غیر همسطح سیدالشهدا متعهد شده بود مسیر زیرگذر پل را تا ۲۴ آذر بازگشایی کند ولی تاکنون این امر محقق نشده است اسدالله درویش امیری با اشاره به وعده های داده شده از سوی مجری پروژه برای بازگشایی محور تا ۲۴ آذرماه، از روند موجود در اجرای پل سیدالشهدا(ع) انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه پیمانکار متعهد شده بود مسیر زیرگذر تا ۲۴ آذر بازگشایی کند ولی تاکنون این امر محقق نشده است.

وی با بیان اینکه با وجود قول های داده شده پیمانکار باید نسبت به رفع مشکل ترافیکی ایجاد شده در منطقه خیام اقدام کند، افزود: طبق وعده داده شده از سوی پیمانکار قرار بود همه عرشه های این پل تا پایان آذرماه به زنجان منتقل شود ولی هنوز این امر به صورت کامل محقق نشده است.

بهره برداری از پل سیدالشهدا مطالبه و خواسته مهم شهروندان زنجانی است

درویش امیری با بیان اینکه اتمام کار عملیاتی و بهره برداری از پل سیدالشهدا مطالبه و خواسته مهم شهروندان زنجانی است، گفت: همه دستگاه های مرتبط باید برای اتمام این پروژه وارد کار شوند و تدبیری برای رفع ترافیک موجود در منطقه اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه روند کند اجرای پروژه تقاطع سیدالشهداء شهر زنجان به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: هیچ دلیلی برای توجیه تاخیر در روند اجرای پل سید الشهدا قابل قبول نیست و باید همه مدیران ذیربط همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.

استاندار زنجان گفت: اجرا نشدن به موقعه پل سیدالشهداء مشکلاتی را برای شهروندان و مسافران که از مسیر تقاطع زنجان-بیجار عبور می کنند ایجاد کرده است و با توجه به سرمای زودرس استان زنجان و درخواست های مکرر شهروندان زنجانی، پیمانکار پروژه در راستای تسریع عملیات عمرانی باید تلاش خود را دو برابر کرده و هیچ فرصتی را جهت انجام عملیات عمرانی از دست ندهد.

لزوم تخصیص اعتبار مصوبه شده در شورای برنامه ریزی برای اجرای پل سیدالشهدا

همچنین شهردار زنجان خواستار تخصیص اعتبار مصوبه شده در شورای برنامه ریزی استان برای اجرای پل سیدالشهدا شد.

حبیب الله ملایی یگانه افزود: پیمانکار به طور قانونی به علت تاخیر در پرداخت اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه، اجازه تاخیر ۱۸۸ روزه در تحویل کار را داشت و با رایزنی های انجام شده این مدت زمان به ۹۰ روز کاهش یافت و بنا شد از ۲۴ مهر این مهلت سه ماهه تمدید شود.

شهردار زنجان اواخر آبانماه سالجاری نیز گفته بود: تا دو ماه آینده زیرگذر پل سیدالشهداء بازگشایی می شود.

ملایی یگانه افزود: در شرایط فعلی سطح سوم پل در حال ساخت بوده و قطعه سوم پایلون در محل پروژه حضور دارد و بارگذاری خواهد شد.

وی از هزینه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی شهرداری زنجان برای سطح سوم این پل خبر داد و گفت: در سال جاری شهرداری از منابع داخلی خود این هزینه را انجام داده است.

تنها ۵۰ درصد از مطالباتم در خصوص پروژه پل سیدالشهدا را دریافت کرده ام

مجری پروژه سیدالشهدا هم با بیان اینکه تنها ۵۰ درصد از مطالبات خود در خصوص این پروژه دریافت کرده است، گفت: پروژه سیدالشهدا با مشکلات مالی مواجه است و از مسوولان خواهش می کنیم نسبت به تزریق پول به این پروژه اقدام کنند.

اسماعیلی افزود: تعلل در انسداد مسیر خیام باعث تاخیر ۴۵ روزه در اجرای پروژه و فرا رسیدن فصل سرما شد که این امر عامل مهم در کند شدن روند اجرای پروژه پل سیدالشهدا است.

وی با بیان اینکه نصب ۵ قطعه دیگر عرشه پل سیدالشهدا باقی مانده است، گفت: با انتقال دو قطعه دیگر از قطعات عرشه پل از محل کارخانه در اصفهان به کارگاه تا هفته آینده و در صورت انسداد ۸ روزه مسیر می توان طی ماه جاری عملیات نصب قطعات را به اتمام رساند.

به گفته اسماعیلی در حال حاضر کابل های پل سیدالشهدا در گمرک بندرعباس آماده ترخیص است.

به هرحال شهروندان زنجانی منتظر تحقق اتمام پروژه پل سیدالشهدا هستند تا شاید مرهمی بر زخم های خورده بر پیکره توسعه عمرانی شهر زنجان باشد. زخم هایی که امروز شهرداری زنجان میراث دار آن است تا پاسخگوی بی تدبیری گذشتگان باشد.