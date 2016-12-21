عروسک محلی «چمچه گلین» در چهار محال و بختیاری احیا شد

فرزاد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر احیای فرهنگ غنی بومی محلی در میان کودکان و نوجوانان، عنوان کرد: با اجرای نمایش عرو سکی چمچه گلین در مرکز فرهنگی هنری شهرستان بن این عروسک بار دیگر احیا شد.

وی با اشاره به اینکه عروسک چمچه گلین عروسکی بوده است که برای طلب باران در منطقه بن از آن استفاده می شده است، عنوان کرد: اجرای آیین باران خواهی و طلب باران در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از برنامه های مرتبط با بخش آداب و رسوم است.

وی افزود: احیای آیین ها، بازی ها، اسباب بازی ها و سرگرمی های گذشتگان در میان نسل جدید از جمله فعالیت های هدفمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در راستای آگاهی و شناخت فرهنگ بومی استان است.

فرزاد رحیمی انجام کار گروهی و اتحاد رویه در میان اعضا، آشنایی با آیین محلی، آشنایی با شعر ها و متون در زمینه فرهنگ طبیعت و مردمان گذشته، اهمیت بارش باران و استفاده بهینه از منابع طبیعی و... را از اهداف اجرای برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

عروسک چمچه گلین از یک ملاقه چوبی و مقداری پارچه ساخته شده است و از سال های بسیار دور به عنوان عروسک باران مورد استفاده قرار می گرفته به طوری که همسایه ها به صورت گروهی ملاقه ای را به شکل یک عروسک تزئین می کردند.