شبكه آموزش 13 مهرماه جشن پنج سالگي اش را مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اگر به گذشته ها نگاهي داشته باشيم، شبكه هاي آموزشي در دهه پنجاه و شصت ميلادي در دنيا شكل گرفتند، اين شبكه ها عمدتاً نقش كلاس و معلم را ايفا مي كردند. با توجه به دسترس بودن تلويزيون براي همگان، مسئولان براي اين كه نظام آموزشي خود را تقويت كنند تصميم گرفتند از طريق تلويزيون اين كار را انجام دهند. در ايران درسال 1346 يك شبكه تلويزيون توسط وزارت آموزش و پرورش راه اندازي شد. اين شبكه روزانه سه تا چهار ساعت برنامه پخش مي كرد. البته بيشتر برنامه ها در مقطع راهنمايي بود چرا كه اين مقطع در حال تغييرات بود.

بعد از مدتي اين شبكه با مشكلاتي روبرو شد، تا اينكه در سال 1351 وزارت آموزش و پرورش با كميسيون ملي ايران يك قرارداد جهت تامين فرستنده برنامه بست تا صدا و سيما هم برنامه ها را پخش كند. در اين سال تحولاتي در برنامه ها ايجاد شد. در سال 1354 هم تجربه جديدي رخ داد. صدا و سيما با دانشگاه به توافقاتي رسيد و قرار شد تلويزيون برنامه آموزشي براي دانشجويان اجرا كند. البته اين كارها چندان موفق نبود. از سوي ديگر، در كلاس ها تلويزيون نصب كردند تا معلمان و بچه ها در ساعاتي مجبور شوند برنامه ها را بينند اما معلمان اين شبكه را رقيب خود مي دانستند .



تجربه هاي كشورهاي ديگر نشان داد كه با توجه به توانايي هاي تلويزيون يك شبكه آموزشي راه اندازي شود تا تلويزيون با كيفيت بهتري برنامه هاي آموزشي توليد كند. در سال ها ي اخير هم تجربه ديگري به وجود آمد و آن هم همراه شدن اينترنت در كنار شبكه آموزش تلويزيون( وب تي وي) بود. در واقع اين مساله باعث شد كه نقصيه قبلي آموزش در گذشته كه يك سويه بود، جبران شود و آموزش دو سويه از طرف استاد فراهم شود.

بعد از انقلاب هم در برنامه سوم توسعه راه اندازي انواع شبكه هاي آموزشي در فصل سيزدهم كه مربوط به فصل آموزش است قرار گرفت. در تبصره دال ماده سيزدهم هم تصريح شده كه صدا وسيما موظف است با همكاري دستگاه هاي مربوطه همچون آموزش و پرورش، آموزش عالي و ... اين شبكه ها را راه اندازي كند. صدا و سيما نيز در روز 13 مهر سال 81 شبكه آموزش را راه اندازي كرد.

شبكه آموزش با در نظرگرفتن مأموريت يا رسالت اصلي خويش اهداف متفاوتي دارد. اين اهداف عبارتند از: (الف) ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي براي كل جامعه، با تأكيد بر اصل تكميل كاستي هاي نظام آموزش رسمي كشور از سطح ابتدايي تا عالي براي بهبود كميت و كيفيت آموزش هاي رسمي دانش آموزان و دانشجويان در كليه سطوح؛ (ب) گسترش آموزش هاي عمومي و مهارت هاي زندگي در زمينه هاي گوناگون فرهنگ عمومي جامعه؛ (ج) فراهم كردن شرايط مناسب براي ارايه آموزش هاي تخصصي، به منظور بالابردن كيفيت مهارت هاي فردي و حرفه اي با تأكيد بر اصل تكميل كاستي هاي نظام آموزش مهارتي فني و حرفه اي كشور براي ارتقاي سطح بهره وري نيروي كار؛ (د) ارايه امكانات مناسب رسانه اي مورد نياز بخش دولتي و خصوصي در حوزه هاي آموزش با هدف افزايش كارايي كاركنان دولت و ارايه خدمات آموزشي بهتر در سطح جامعه.

در مجموع تاسيس شبكه آموزش قدم خوبي بوده چرا كه ضرورت آن احساس مي شد، اما يكي از اشكال هاي اساسي شبكه آموزش عدم تعريف از مخاطبان است. به همين دليل گزينه هايي از دروس دانشگاهي، دبيرستاني، راهنمايي و دبستاني انتخاب مي شود و مخلوطي از آنها نشان داده مي شود. البته برخي برنامه هاي آموزشي چون انيميشن يا پودمان حقوق خانواده مناسب است. حتي در برنامه حقوق خانواده تحليل هاي خوبي ارائه مي شود و در آسيب شناسي اين مساله مباحث به دقت باز مي شوند، اما در مجموع برنامه ها از مخاطب تعريف ندارند.

از سوي ديگر، بايد يك دگرگوني در اين شبكه به وجود بيايد تا برنامه هايش جذاب شود. ساخت برنامه در شبكه آموزش بايد جدي گرفته شود و برنامه سازان با خرج كردن خلاقيت برنامه هاي مناسبي ارائه دهند، ولي متاسفانه اين مساله در اين شبكه ديده نمي شود. همچنين كيفيت مفاهيم ارائه شده و تبليغات كافي هم در شبكه آموزش خيلي مهم است كه بايد در اين شبكه مورد توجه قرار بگيرد تا مردم با اين شبكه بيشتر آشنا شوند.