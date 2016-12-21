به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور صبح چهارشنبه به دعوت رسمی روسای جمهور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان با بدرقه معاون اول رییس جمهور و مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، در صدر هیاتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی، تهران را به مقصد ایروان ترک کرد.

روحانی طی سفر به سه کشور آسیایی ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان با روسای جمهور این کشورها دیدار خواهد داشت و پس از مذاکرات هیات های عالی رتبه، اسنادی در راستای پیشبرد و گسترش روابط بین ایران و این سه کشور به امضا خواهد رسید.

رییس‌ جمهور پیش از عزیمت به سه کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در خصوص اهداف و اهمیت این سفر تأکید کرد: روابط نزدیک با همسایگان جزء سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده که از لحاظ اقتصادی و امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است.

روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد، با اشاره به همسایگی ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز، گفت: دیدار از سه کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان به دعوت رسمی و در پاسخ به سفر روسای جمهور این کشورها به تهران، انجام می‌گیرد.

رییس‌ جمهور بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط بسیار خوب ایران با این سه کشور، تأکید کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی آماده حضور و فعالیت گسترده تر در این کشورها است و در حال حاضر ده‌ها شرکت ایرانی در این سه کشور فعالیت می کنند.

روحانی با اشاره به عضویت این سه کشور در مجمع اقتصادی «اوراسیا» و روابط نزدیک‌ ایران با این مجموعه در سال‌های گذشته، افزود: به دنبال روابط اقتصادی گسترده تر با تعرفه‌های ترجیحی و تجارت آزاد با این کشورها هستیم.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان جزو کریدور ایران به غرب، شرق و شمال هستند، گفت: از طریق ارمنستان به دریای سیاه و اروپا، از قزاقستان به کشورهای شمالی و غربی دسترسی خواهیم داشت. همچنین چین نیز از طریق قرقیزستان به دنبال اتصال خط راه‌آهن به تاجیکستان، افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است.

روحانی ادامه داد: قرار گرفتن این سه کشور در این مسیر کریدوری شمال و چین برای جمهوری اسلامی ایران، حائز اهمیت می‌باشد.

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه در این سفرها در خصوص وحدت و اتحاد، مسایل منطقه‌ای، تروریسم و ناامنی بحث و تبادل نظر خواهد شد، اظهار داشت: استحکام روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در سازمان ملل متحد و دیگر مجامع بین‌المللی به نفع کشور است.

روحانی با اشاره به فرهنگ و تمدن مشترک جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، اظهار داشت: امیدواریم در این سفر شاهد تقویت روابط بهتر فرهنگی با این کشورها باشیم.

رییس‌ جمهور به برگزاری همایش‌های بازرگانی، تجاری و اقتصادی و همچنین همراهی عده‌ای از بازرگانان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در این سفر اشاره و تصریح کرد: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دنبال اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ارتقاء بخش خصوصی است که برای رونق اقتصادی کشور باید بخش خصوصی بیش از گذشته فعال شود.

روحانی در نخستین مرحله از سفر خود از ایروان پایتخت ارمنستان دیدار می کند.