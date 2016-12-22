گزینش آزادکاران اردونشین با شرایط خاص/ حق تقدم با جوانان است!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی کشور و پیکارهای عمومی کشتی آزاد با توجه به فرایند انتخابی تیم ملی برگزار شد و هنوز مراحل دیگری برای دستیابی به دوبنده تیم ملی در رویدادهایی نظیر جام جهانی ۲۰۱۷ تهران و جهانی ۲۰۱۷ پاریس باقی مانده؛ اما این مراحل در شرایطی یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته خواهد شد که فدراسیون و کادر فنی به نقطه اصلی اهداف خود یعنی المپیک ۲۰۲۰ چشم دوخته اند.

طبیعی است با توجه به شرایط سنی قهرمانان کنونی و مدعیان شناخته شده کشتی آزاد، برخی از آنها به هیچوجه در شرایط جسمی و سنی لازم برای رویدادهای مهم آتی به ویژه المپیک بعدی نیستند و خواسته یا ناخواسته باید جای خود را به جوانان تازه نفس و باانگیزه تر دهند. کادر فنی تیم ملی به سرمربیگری محمد طلایی نیز از این مساله غافل نیست و به نوعی نشان داده نباید جوانان مدعی را با یک باخت و نمایش نه چندان مقتدرانه از پیش چشم دور کرد و باید از این پتانسیل بالقوه به بهترین شکل بهره ببرد.

این روند به وضوح در اظهارات اخیر محمد طلایی هم پیداست، چراکه او معتقد است در اردوهای بعدی باید بیشتر از جوانان استفاده کرد و حتی آنان را در میادین مهم بین المللی به کار گرفت. البته می‌توان امیدوار بود این موج جوانگرایی با توجه به موفقیت‌های محمد طلایی در رده جوانان با جدیت پیگیری خواهد شد و باید از این پس منتظر عرض اندام جوانانی باشیم که با اعتماد کادر فنی، خود را برای المپیک ۲۰۲۰ مهیا می کنند. درست مثل فرصتی که رسول خادم به جوانی به نام حسن یزدانی داد و او را در نهایت به بلندترین قله افتخار ورزش، یعنی سکوی قهرمانی المپیک رساند.

حال باید منتظر آغاز اردوهای تیم ملی پیش از جام تختی و جام جهانی باشیم و ببینیم این جوانگرایی و آینده نگری تا چه حد در برنامه های کادر فنی کشتی آزاد اجرایی خواهد شد. ضمن اینکه آزادکاران تا پایان سال جاری سه تورنمنت بین المللی را پیش رو دارند که مطمئنا محمد طلایی و همکارانش برای این میادین تدارکاتی، حساب ویژه ای روی جوانان باز کرده اند.