غفلت از تعرض منوریل به هویت شهر قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقر پناهی در جلسه شامگاه سه‌شنبه بنیاد قم پژوهی با اشاره به اثر متقابل فضای شهری و رفتار انسان‌ها بر یکدیگر اظهار داشت: شهرسازها در مورد شهر و فضاهای شهری یک تعبیری دارند که فضاها حتی رفتار انسان را می‌سازند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه طراحی فضای شهری در قم وجود دارد، افزود: برخی از این مشکلات ریشه در تصمیمات کلان کشوری دارند.

عضو سابق شورای شهر قم با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی کشور درباره توقف عملیات عمرانی در بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: کسانی این تصمیم را گرفته‌اند که قم را ندیده و نمی‌شناسند و هیچ درکی از ساختار شهر ندارند.

وی افزود: این افراد این نکته را دیده‌اند که بافت قدیمی در قم در طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) مورد تعرض واقع شده است اما این را ندیده‌اند که دو قدم آن طرف‌تر منوریل به نمادهای قم تعرض کرده است.

باقرپناهی گفت: چند سال است منوریل جلوی چشم همه قرار دارد و تمام کارشناسان با آن مخالفت کرده‌اند اما شورای عالی معماری و شهرسازی به موضوع دیگری توجه می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد مسائلی در پشت پرده در جریان است.