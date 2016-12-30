دلایل نتایج ضعیف تکواندو را جای دیگری جستجو کنید!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مباحت فنی و غیر فنی پیرامون دلایل افت تکواندوایران و نتایج ضعیف تیم ملی از ریو تا باکو کماکان در رسانه ها و محافل مختلف با حضور اساتید تکواندو جریان دارد.

در این بین برخی اظهار نظرهای سرمربی پیشین تیم ملی دلخوری مربیان حاضر در لیگ را در پی داشته است. مقانلو معتقد است «تیم ملی بیشترین لطمه را از داخل ایران به دلیل برگزاری آخرین مرحله دور رفت لیگ خورد که باعث آسیب دیدگی اکثر نفرات تیم شد. برنامه ریزی برای برگزاری سه بازی در یک روز زیاد جالب نبود. ضمن اینکه باشگاهها هیچ همکاری و تعاملی با تیم ملی نداشته و فقط انتظار تعامل از سوی ما را داشتند و همکاری تیم ملی هم باعث بروز چنین اتفاقی شد».

مقانلو در حالی چنین صحبت هایی را بعد از نتایج ضعیف در باکو عنوان کرد که پیش از اعزام در گفتگو با یکی از خبرگزاریها از تعامل با مربیان و باشگاهها سخن گفته و کیفیت لیگ را مطلوب توصیف کرده بود. البته عنوان نشده که در المپیک با وجود غیبت سه نماینده کشورمان در لیگ برتر، دلایل شکست چه عواملی بوده است.

در چنین شرایطی مربیان حاضر در این رقابتها از تغییر نظر سرمربی پیشین دلخور بوده و معتقدند که هر نوع همکاری لازم را با مقانلو داشته اند و اگر تیم ملی دچار چنین شرایطی شده علت باید جای دیگری جستجو شود.

پیام خانلرخانی سرمربی تیم شهرداری ورامین در مورد سخنان سرمربی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: قرار بود هفته پایانی لیگ طبق برنامه ۱۱ آذرماه برگزار شود که پس از جلسه ای که مسئولان سازمان لیگ با سرمربی تیم ملی داشتند، این تاریخ به ۵ آذرماه تغییر کرد و تیم ها نیز برای آنکه اولویت با تیم ملی بود با برنامه جدید موافقت کردند.

وی افزود: تیم ما همیشه با کادر فنی همکاری داشته و بازیکنان خود را در اختیار قرار داده و در بسیاری از مواقع هم آسیب دیده تحویل گرفتیم و هیچ اعتراضی هم نداشتیم. ولی چرا سرمربی تیم ملی قبل از مسابقات از هماهنگی با تیم ها سخن می گوید و بعد از مسابقات این هماهنگی از بین می رود.

محمدرضا زوار مدیر فنی تیم کن در رابطه با سخنان سرمربی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: نکته اصلی که در این بین نادیده گرفته شده هماهنگ نبودن تمرینات تیم ملی و باشگاهی است. وقتی یک تکواندوکار در کوران تمرین و مسابقات لیگ قرار دارد نباید در اردوی تیم ملی تحت فشار تمرینات قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما چهار تکواندوکار در اردوی تیم ملی داشتیم ک بعد از بازگشت به تمرینات تیم هیچکدام در مسابقات لیگ عملکرد خوبی نداشتند و در واقع ما از اردوهای پرفشار لطمه خوردیم. لیگ باید در راستای کمک به اهداف تیم ملی حرکت کند که متاسفانه به دلایل مختلف این کار صورت نمی گیرد.

مدیرفنی تیم تکواندو لوزام خانگی کن افزود: اگر تیم ملی از بازیهای لیگ لطمه خورد، چرا عاشورزاده و حجی زواره که در لیگ نبودند، توفیقی کسب نکرده و نمایش ضعیفی داشتند و یا مردانی که به واسطه آسیب دیدگی کمتر در اردو تمرین کرده بود موفق به کسب مدال طلا شد. فکر می کنم با ارائه این مباحث غیرکارشناسی راه را به بیراه رفته و باید دلایل شکست این نتایج در جایی دیگری جستجو شود.

محمد کرمی رئیس سازمان لیگ در مورد هماهنگی با کادر فنی تیم ملی برای برنامه ریزی رقابتها به خبرنگار مهر گفت: پیش از برگزاری هفته پایانی دور رفت برخی تیم ها پیشنهاد دادند که بازیهای این هفته بعد از بازگشت تیم ملی انجام شود. اما یکی از باشگاهها پیشنهاد داد رقابتهای این هفته ۱۵ روز قبل از اعزام تیم به باکو این مسابقات انجام شود.

وی افزود: در صحبتی که بنده با سرمربی تیم ملی داشتم شرایط را عنوان کردم و ایشان با برگزاری مسابقات در تاریخ ذکر شده موافقت کرد. حتی مقانلو درخواست کرد مربیان از ملی پوشان در ترکیب نفرات آخری خود استفاده کنند تا در صورت کسب پیروزی کمتر به بازی گرفته شوند که در این خصوص هم هماهنگی لازم با باشگاه ها صورت گرفت.

رئیس سازمان لیگ افزود: سرمربی تیم ملی می توانست با توجه به اختیارات قانونی خود مانع از حضور ملی پوشان شود و یا درخواست لغو مسابقات را دهد که فدراسیون و سازمان لیگ هم حمایت می کردند. کما اینکه پیش از این هم هماهنگی خوبی با سرمربی تیم ملی داشته ایم.

اما مرتضی سلطانی سرمربی پاس قوامین در این مورد به خبرنگار مهر گفت: قبل از هر چیز باید از بیژن مقانلو تشکر کنیم که در طول سه سال گذشته خیلی برای تیم ملی زحمت کشید و دستاوردهای خوب و با ارزشی برای تکواندو ایران به ارمغان آورد. اما در خصوص شرایط فوق باید عرض کنیم که پاس قوامین همیشه تابع تصمیمات سازمان لیگ بوده است.

وی ادامه داد: باشگاه ما همانند سایر تیم های حاضر در لیگ موفقیت تیم ملی را در اولویت قرار داده و با برنامه های تیم ملی کوچکترین مشکلی نداشته ایم. ما خودمان از اردوهای تیم ملی لطمه خوردیم و قربان زاده به اردو دعوت شد و آسیب دیده برگشت. ولی بازهم مشکلی نداریم و حمایت از تیم ملی وظیفه ماست.

تیم ملی تکواندو روند خوبی را طی نمی کند و طرح مسائلی غیر منطقی و غیر کارشناسی و ندیدن مشکلات اساسی و مخرب زمینه شکست های بعدی را فراهم می کند. به نظر می رسد برای بازگشت تیم ملی به روزهای خوب نیاز به بررسی بیشتر و کارشناسی شده تر دارد.