آتش نشانی شیراز به داوطلبان آموزش رایگان می دهد

محمد هادی قانع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام خطراتی که در شهر از نظر ناایمنی اتفاق می افتد، مربوط به وظایف سازمان آتش نشانی است و سازمان آتش نشانی شیراز به صورت ۲۴ ساعته در ۲۰ ایستگاه در سطح شیراز آماده امداد رسانی به شهروندان است.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش در راستای افزایش ایمنی و پیشگیری از حادثه، سازمان آتش نشانی شیراز فعالیت های گسترده ای را به صورت درون سازمانی و برون سازمانی آغاز نموده است.

معاون آموزش، ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی شیراز تصریح کرد: در حوزه برون سازمانی آموزش شهروندان در اولویت قرار گرفته و در این راستا طرح های همیار آتش نشان برای مقاطع ابتدایی، طرح آتش نشان کوچولو برای کودکان پیش دبستانی و مهد کودک در نظر گرفته شده و سایر جوانان نیز به صورت داوطلبانه مورد آموزش قرار داده می شوند.

قانع ادامه داد: آموزش داوطلبانه شهروندان کاملا رایگان است و این کلاس ها به صورت هفتگی در سازمان آتش نشانی شیراز برگزار می شود.

وی با اشاره به پیشگیری گفت: در حوزه پیشگیری، تیم های تخصصی سازمان آتش نشانی در جاهای مختلف حضور پیدا می کنند و با موارد نا ایمنی برخورد و سعی در رفع آن می کنند اما همچنان یکی از مهمترین راه های پیشگیری آموزش است.

معاون آموزش آتش نشانی شیراز یاد آور شد: در حوزه آموزش برون سازمانی، سازمان آتش نشانی شیراز با شناسایی نقاط پر خطر از جمله بیمارستانها و مدارس و برقراری تعامل در صدد رفع نا ایمنی تلاش می کند.

قانع با اشاره به نکات نا ایمنی تصریح کرد: نا شناخته بودن راه خروج اضطراری، نبود تابلوها و علائم ایمنی، عدم برخورداری پرسنل از آموزش ایمنی، نبود مرکز تجمع امن، همجواری انبار با مواد قابل اشتعال و نا آشنایی با نحوه بکار گیری خاموش کننده های دستی برخی از موارد نا ایمنی در سازمان ها است و آتش نشانی شیراز در راستای ساماندهی آنها تلاش می کند.