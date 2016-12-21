۱۷۴ میلیارد ریال به بخش آب و منابع طبیعی دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح آبخیزداری چاهگاه و کردلان با بیان اینکه این اعتبارات ۱۵ درصد کل اعتبارات شهرستان است، اظهار داشت: اجرای این دو طرح نقش بسزایی در صیانت و تقویت منابع آبی زیر زمین و تثبیت اشتغال زایی بخش کشاورزی است.
وی افزود: رویکرد دولت به سمت پروژههای توسعهای است و از اقدامات کوتاه مدت پرهیز میشود و بیشتر سمت و سو استان به پروژههای است که در توسعه شهرستان کمک کند.
مهرجو از حمایتهای استاندار بوشهر تقدیر و تشکر کرد و گفت: در چند سال اخیر پروژههای آبخیزداری خوبی در راستای تقویت سفرههای زیر زمینی اجرایی شده که برخی از آنها افتتاح و برخی دیگر نیز در دست اجرا است.
وی بیان کرد: در این مدت با عنایت ویژه دولت و استاندار بوشهر ۵۲ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان معادل ۶۰۰ میلیارد ریال به عمران روستایی اختصاص یافته است.
مهرجو تصریح کرد: احداث زمینهای چمن مصنوعی و بوستانهای شهری و روستایی در قالب طرح های امید تحول خوبی در سطح شهرستان بهویژه روستاها ایجاد کرده است.
وی به چالش های پیش رو در حوزه کشاروزی اشاره کرد و بیان کرد: برداشت بی رویه از چاهها، عدم نظارت بر الگوی کشت طی سنوات گذشته، عدم وجود زمینههای اشتغال جایگزین و تغییر اقلیم و خشکسالیهای پی در پی از مهمترین چالشهای کشاورزی است.
مهرجو بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژهها عنوان کرد و گفت: امیدواریم هر چه زودتر این پروژهها افتتاح شود که میطلبد نظارت قوی در این خصوص صورت گیرد و از مصالح و افراد منطقه در این طرح استفاده شود.
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