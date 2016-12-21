به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهارشنبه اول دی ماه پخش نمایش رادیویی «نیلوفری در مرداب» به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش آغاز می شود.

داستان این نمایش که بر اساس فیلمنامه «وعده» نوشته سعید پورشعبانی توسط افسون فروزند تنظیم رادیویی شده درباره پسران جاسم است که در کارگاه آهنگری پدر مشغول به کارند و یکی از پسران خواهان ازدواج با دختر مردی است که پدرش راضی به این وصلت نیست.

عرفان ابراهیمی، محسن بهرامی، فریدون محرابی، علی میلانی، مهدی طهماسبی، مجتبی طباطبایی به ترتیب اجرا بازیگران این نمایش رادیویی هستند.

«نیلوفری در مرداب» با گویندگی احمد گنجی، صدابرداری رضا طاهری، افکتوری محمدرضا قبادی فر و تهیه‌کنندگی شهناز دهکردی هر شب ساعت ۱۹:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.