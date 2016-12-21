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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

معاون عمرانی استاندار بوشهر:

برداشت استان بوشهر از خط آبرسانی کوثر افزایش می‌یابد

برداشت استان بوشهر از خط آبرسانی کوثر افزایش می‌یابد

دشتی- معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه برداشت آب از خط کوثر افزایش می یابد، گفت: در دو سال اخیر مجوز برداشت ۱۰۰ هزار متر مکعب آب برای احداث آبشریکن در استان گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی صبح چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح آبخیزداری چاهگاه و کردلان شهرستان دشتی اظهار داشت: امروز در کشور مهمترین موضوع در کشور که دولت توجه ویژه‌ای به آن دارد حوزه آب، تامین منابع آب و مدیریت آبی است.

وی افزود: در استان بوشهر به لحاظ شرایط خاص خشکسالی در همه برنامه‌های استان توجه به افزایش ظرفیت منابع تامین آبی مورد پیگییری قرار گرفته است.

باستی بیان کرد: در دوسال اخیر حداقل ۱۵ جلسه با وزیر و معاونین وزیر برگزار شد و از حق و نیاز استان پیگیری شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر سالانه ۸۹۰ میلیون متر مکعب آب برای مصرف کشاورزی مورد نیاز است که از این تعداد ۵۱۰ میلیون متر مکعب آب های زیر سطحی است.

باستی تصریح کرد: همچنین سالانه ۱۱۵ میلیون متر مکعب تامین آب شرب  مصرفی استان است که کمتر از ۱۰ درصد در سطح استان تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از سیاست‌های کلی تامین آب شرب از آب‌شیرین‌کن‌ها بوده است و در هیچ کجای کشور سابقه نداشته که دولت مجوز برداشت ۱۰۰ هزار متر مکعب آبشریکن بدهد.

باستی ادامه داد: در دو سال اخیر ۱۰۰ هزار متر مکعب مجوز گرفته شده که از این تعداد ۲۰ هزار متر مکعب آن به بهره‌برداری رسیده و مابقی آنها نیز یا در دست اجرا است و یا بة‌زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی به اقدامات صورت گرفته در خصوص آب اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش ظرفیت برداشت آب از خط کوثر مجوز آن گرفته شده است.

باستی گفت: سد باغان و دشت پلنگ چند سالی راکد بود ولی با پیگیری های صورت گرفته این دو سد در حال اجرا است و هم اکنون نیز پیشرفت فیزیکی سد دشت پلنگ ۵.۸ درصد است که در تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی نقش بسزایی ایفا می کند.

کد مطلب 3855885

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