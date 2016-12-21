به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی صبح چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح آبخیزداری چاهگاه و کردلان شهرستان دشتی اظهار داشت: امروز در کشور مهمترین موضوع در کشور که دولت توجه ویژه‌ای به آن دارد حوزه آب، تامین منابع آب و مدیریت آبی است.

وی افزود: در استان بوشهر به لحاظ شرایط خاص خشکسالی در همه برنامه‌های استان توجه به افزایش ظرفیت منابع تامین آبی مورد پیگییری قرار گرفته است.

باستی بیان کرد: در دوسال اخیر حداقل ۱۵ جلسه با وزیر و معاونین وزیر برگزار شد و از حق و نیاز استان پیگیری شد و نتایج خوبی نیز حاصل شد.

وی اضافه کرد: در استان بوشهر سالانه ۸۹۰ میلیون متر مکعب آب برای مصرف کشاورزی مورد نیاز است که از این تعداد ۵۱۰ میلیون متر مکعب آب های زیر سطحی است.

باستی تصریح کرد: همچنین سالانه ۱۱۵ میلیون متر مکعب تامین آب شرب مصرفی استان است که کمتر از ۱۰ درصد در سطح استان تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از سیاست‌های کلی تامین آب شرب از آب‌شیرین‌کن‌ها بوده است و در هیچ کجای کشور سابقه نداشته که دولت مجوز برداشت ۱۰۰ هزار متر مکعب آبشریکن بدهد.

باستی ادامه داد: در دو سال اخیر ۱۰۰ هزار متر مکعب مجوز گرفته شده که از این تعداد ۲۰ هزار متر مکعب آن به بهره‌برداری رسیده و مابقی آنها نیز یا در دست اجرا است و یا بة‌زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی به اقدامات صورت گرفته در خصوص آب اشاره کرد و اظهار کرد: افزایش ظرفیت برداشت آب از خط کوثر مجوز آن گرفته شده است.

باستی گفت: سد باغان و دشت پلنگ چند سالی راکد بود ولی با پیگیری های صورت گرفته این دو سد در حال اجرا است و هم اکنون نیز پیشرفت فیزیکی سد دشت پلنگ ۵.۸ درصد است که در تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی نقش بسزایی ایفا می کند.