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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۸

رئیس دادگستری

۱۴ گلستانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند

۱۴ گلستانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان، ۱۴ نفر از گلستان مشمول این عفو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد ۶ نفر آزاد شدند، مجازات هفت نفر تبدیل شد و جریمه یک نفر هم تقسیط شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حبس زدایی همچنان مهم ترین اولویت دستگاه قضایی استان است.

هاشمیان افزود: در نشست های مختلفی که با قضات داشتیم از آنان خواستیم از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی در اعمال مجازات های جایگزین حبس، استفاده کنند.

وی همچنین گفت: علاوه بر قضات ناظر زندان ها به روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان هم تکلیف کردیم هر ماه دست کم، یک بار از زندان ها استان سرکشی و وضعیت زندانیان را بررسی کنند.

کد مطلب 3855895

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