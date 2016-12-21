۱۴ گلستانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد ۶ نفر آزاد شدند، مجازات هفت نفر تبدیل شد و جریمه یک نفر هم تقسیط شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حبس زدایی همچنان مهم ترین اولویت دستگاه قضایی استان است.

هاشمیان افزود: در نشست های مختلفی که با قضات داشتیم از آنان خواستیم از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی در اعمال مجازات های جایگزین حبس، استفاده کنند.

وی همچنین گفت: علاوه بر قضات ناظر زندان ها به روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان هم تکلیف کردیم هر ماه دست کم، یک بار از زندان ها استان سرکشی و وضعیت زندانیان را بررسی کنند.