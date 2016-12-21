احداث فرودگاه در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی در جلسه شامگاه سه‌شنبه بنیاد قم‌پژوهی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی درباره توقف عملیات عمرانی در بلوار پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: در قم چند پروژه مهم مثل منوریل، بلوار پیامبر اعظم(ص) و فرودگاه وجود دارند که کارشناسان شهر باید روی این پروژه‌ها مطالعه مقایسه‌ای و تطبیقی داشته باشند که چرا وضعیت عمرانی شهر به اینگونه رقم خورده است و سرنوشت آنها را تعقیب کنند.

وی با اشاره به نظر شورای عالی معماری و شهرسازی درباره بلوار پیامبر اعظم(ص) افزود: این نظر پس از ۲۰ سال زمان و صرف این همه زحمت و هزینه، مطرح می‌شود.

رئیس بنیاد قم‌پژوهی با اشاره به واگذاری‌های بی‌منطق در این بلوار و در نهایت رد کردن طرح توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ادامه داد: همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که شهر به ازای این پروژه به شدت مقروض بانک ملی شده است و بعد از همه این ماجراها تازه آقایان می‌گویند طرح باید برگردد به نقطه اول.

وی با اشاره به کارکرد شهر قم ابراز داشت: قم شهر علم است و قرار است علم از قم تولید شود و به همه جای دنیا منتشر شود.

حجت‌الاسلام بنایی با تأکید بر اینکه قم در آخر الزمان در تولید علم بشری سهم دارد، ادامه داد: اگر قرار است قم شهر علمی باشد باید تمام اراده‌ها برای تحقق این هدف متمرکز شود.

وی با اشاره به برخورد دوگانه با پروژه‌های کلان در قم افزود: فرودگاهی که یک ریال اعتبار دولتی نگرفته به این روز افتاده و منوریلی که ما می‌دانیم چقدر اعتبارات گرفته است هنوز برای اجرای آن اصرار می‌شود.

رئیس بنیاد قم‌پژوهی با اشاره به کندی امور عمرانی در قم اظهار داشت: سطح مطالبات قمی‌ها در این مسائل باید افزایش پیدا کند تا این بی‌توجهی‌ها ادامه نیابد.

وی گفت: شهرهای دیگری که از ما دیرتر شروع کرده‌اند در حال بهره برداری هستند اما قم با کارکرد جهانی نمی‌تواند یک فرودگاه داشته باشد و مجموع این‌ها نشان می‌دهد که شاید برخی انگیزه‌ای برای پیشرفت قم ندارند.