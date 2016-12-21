۱۸۰۰ شکستگی در شبکه توزیع آب شهر یاسوج رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آب و فاضلاب استان، قاسم قلندری افزود: از ابتدای سال جاری در زمینه رفع شکستگی و حوادت فعالیتهای موثری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: فعالسازی تیم اتفاقات و پیمانکاران رفع شکستگی لازمه تحقق این هدف بود.
وی با اشاره به اینکه هزینه هر مورد رفع شکستگی حدود یک میلیون تومان است، تصریح کرد: بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای رفع شکستگی و اصلاح محل شکستگیهای شبکه توزیع آب شرب یاسوج هزینه شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهری با شاره به اینکه در همین مدت بیش از ۸۳ مورد حوضچه شیرآلات ساخته شد، تصریح کرد: ساخت بیش از ۲۵ مورد شیرآلات تخلیه از دیگر فعالیتهای واحد مهندسی امور آب و فاضلاب شهری یاسوج بوده است.
قلندری اصلاح و توسعه ۱۵۰۰ متر شبکه توزیع را از دیگر فعالیت های امور آب و فاضلاب یاسوج برشمرد و عنوان کرد: با توجه با لا بودن عمر شبکه توزیع شهر یاسوج اصلاح و مرمت آن از اولویتهای اصلی این اداره است.
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