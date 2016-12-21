نبود حسن ارتباط با رسانه ها جزو خطوط قرمز دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی صبح امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به اتفاقات حادث شده در جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر آبادان گفت: رسانه ها و افکار عمومی از ارکان مهم مردمسالاری دینی است و این جزو باور ماست.

وی با اشاره به منشور رئیس جمهور در زمان تشکیل دولت افزود: حقوق شهروندی یکی از مواد این منشور به شمار می رود که این حقوق نه فراتر از قانون اساسی و نه قانون موضوعه است، این حقوق برای مردم الزام آور نیست اما دولت براساس آن و در مقابل مردم ملزم بر رعایت و انجام آن است.

فرماندار آبادان تصریح کرد: نگه داشتن حرمت کسانی که قلم به دست دارند و در چارچوب قانون اساسی و اصول سیستمی جمهوری اسلامی می نویسند و حتی نقادی می کنند، برای ما اهمیت دارد و واجب است، در دولت تدبیر و امید به نمایندگی از حکومت و نظام جمهوری اسلامی از جایگاه و شان خبرنگاران پاسداری می شود.

شهبازی گفت: در آبادان نیزما تاکنون این فضا را شاهد بوده ایم. به طور مثال در جلسه شورای اداری شهرستان که عالی ترین جلسه است، خبرنگاران نیز اجازه صحبت و اظهار نظر دارند و شاید گاهی ما از باب اینکه نظم جلسه برهم زده نشود تذکراتی نیز می دادیم اما هیچگاه به جهت رسالت اطلاع رسانی که خبرنگاران دارند و مردم از آنها بی خبرند، به آنان بی حرمتی و توهینی نشده است، این قشر زحمتکش همواره مورد حمایت ما بوده و هستند.

شهبازی افزود: تمامی ارکان دولت و حتی موسسات عمومی غیر دولتی (آنانی که با مردم سرو کار دارند اما بخش عمده شان دولتی نیست) بایستی همواره در کنار رسانه ها باشند.

وی اظهار کرد: بعضا به شکل شفاهی گزارشاتی به ما می رسد که در برخی محافل نسبت به اصحاب رسانه حرفهای تند و درشتی زده می شود و این واقعا قابل پذیرش نیست، در مسئله پیش آمده در جلسه شورای شهر نیز موضوع را بررسی می کنیم و اگر این توهین نسبت به اصحاب رسانه شده باشد به خاطیان تذکر جدی و محکمی می دهیم.

فرماندار آبادان تصریح کرد: خبرنگاران آبادانی در سخت ترین شرایط و بر اساس عشق و علاقه در حال خبررسانی هستند و این جای بسی قدردانی دارد، خبرنگاران کارشان را برای مسائل مالی و مادی دنبال نمی کنند چون می دانیم که از این طریق هیچ چیزی عایدشان نمی شود.

شهبازی با تاکید دوباره بر پیگیری جدی موضوع توهین به خبرنگاران در جلسه علنی و رسمی شورای شهر گفت: اگر بدانیم که موضوع بی حرمتی به اصحاب رسانه دامنه دار و مستمر است ضمن ارائه تذکرات لازم با خاطیان برخورد محکم، قاطع و قانونی می کنیم، من در همین جا از اصحاب رسانه عذرخواهی می کنم.

وی افزود: براساس منشور دولت تدبیر و امید که تمامی وزرا نیز به آن سوگند یاد کرده اند، نباید هیچ بی حرمتی نسبت به خبرنگاران صورت گیرد، رسانه ها پایه های اصلی در بحث گردش آزاد اطلاعات هستند.

فرماندار آبادان تصریح کرد: برای رسانه ها در آبادان منافع ملی و امنیت کشور و شهر بسیار مهم است و دوست دارند تا اخبار خوبی از شهرشان به همه جا مخابره شود و هنگامی که اخبار بدی در شهرشان هست نگران و دلواپس می شوند.

شهبازی از خبرنگاران خواست تا به لحاظ منافع ملی موضوع امنیت شهر را مد نظر داشته باشند.



