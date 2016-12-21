به گزارش خبرنگار مهر، یونس خسروانی صبح چهارشنبه در جمع کارکنان تامین اجتماعی استان بوشهر با اشاره به سمینار سراسری مدیران سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: در این سمینار، بحث و تبادل نظر و بررسی خوبی در خصوص وضعیت فعلی سازمان صورت گرفت.

وی ادامه داد: سامانه سپاری، برون سپاری، بازرسی هوشمند از کارگاه ها و اجرای طرح پرونده الکترونیک، چهار برنامه راهبردی اساسی سازمان هستند که همگی بر مبنای آی‌سی‌تی و فن‌آوری اطلاعات هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مخاطبان، برنامه های خود را بر پایه الکترونیکی کردن این خدمات قرار داده است، افزود: همه همکاران باید در اجرای هرچه بهتر این طرح ها، تلاش نمایند.

برون‌سپاری ۲۱ خدمت

خسروانی ادامه داد: سازمان، ۲۱ خدمت خود را به کارگزاری‌ها برون سپاری کرده است و باید تمامی کارگزاری های استان همه ۲۱ خدمت متعهد شده را به ارباب رجوع های سازمان ارائه کنند.

وی تاکید کرد: این سازمان برای ادامه حیات و افزایش ضریب پشتیبانی و ارائه خدمات به مستمری بگیران، باید به طور ویژه به صندوق بازنشستگی سازمان توجه داشته باشند تا میزان موجودی آن با کاهش و کمبود مواجه نشود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان آور، در حال حاضر به یکی از معضلات سازمان تبدیل شده اند، افزود: ۵۰۰ هزار مستمری بگیر از ناحیه این نوع مشاغل به سازمان اضافه شده که این امر بار مالی زیادی را به همراه داشته است.

خسروانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های خوبی که توسط سازمان در مورد این نوع مشاغل در نظر گرفته شده و بیانیه خوبی که در این زمینه صادر شده است، گفت: همکاران، باید با دقت نسبت به اجرای برنامه‌های سازمان در این زمینه اقدام کنند تا ضمن احترام به حقوق مخاطبان، حقوق سازمان هم حفظ شود.

بیمه اتباع خارجه و بیمه ایرانیان خارج از کشور

وی بیان کرد: بیمه اتباع خارجه و بیمه ایرانیان خارج از کشور، جزو طرح های مهم این سازمان است که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند زیرا از طریق این برنامه‌ها می‌توان نرخ وابستگی را دراستان افزایش داد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر به اجرای طرح اس.اس.ان (شماره بیمه متمرکز ملی) اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر با تلاش‌های همکاران سراسر استان در اجرای فاز اول این طرح در سطح کشور، جزو استان‌های برتر شد و هم‌اکنون می‌بایست تمرکز خود را بر اجرای فازهای دوم و سوم این طرح بگذارد.

خسروانی افزود: اجرای این طرح تا کنون، حدود یک هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای سازمان در پی داشته و اجرای کامل این طرح به بقای صندوق بازنشستگی و نرخ پشتیبانی، کمک خواهد کرد.

آغاز اجرای بازرسی هوشمند

وی از آغاز اجرای بازرسی هوشمند از کارگاه‌های استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این طرح یکی از طرح‌های مهم و راهبردی سازمان است که بازرسی از کارگاه‌ها به کمک تبلت‌های هوشمند و جی پی اس به صورت آنلاین، صورت خواهد گرفت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر، طرح پرونده‌های الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های مهم در دست اجرای سازمان عنوان کرد و گفت: با اجرای فاز اول این طرح، پس از آماده سازی پرونده همه پرونده های شعب استان، اسکن شده، ضمن اینکه پرونده های جدید نیز به صورت الکترونیک تهیه می شوند.

پرداخت مستمری به همه مستمری بگیران

خسروانی ادامه داد: فاز بعدی این طرح در واحد درآمد است که اجرای آن در برخی شعب سازمان بصورت پایلوت آغاز شده و به‌زودی در استان بوشهر هم اجرایی می‌شود که با اجرای کامل این طرح اساسی، ضمن پیشگیری از مفاسد احتمالی و کاهش هزینه‌ها، فضای زیادی هم که در شعب به بایگانی‌ها اختصاص دارد، آزاد خواهد شد.

وی از پرداخت مستمری به همه مستمری بگیران در یک روز از ماه طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر مستمری ها بر اساس حروف الفبا و طی یک هفته در هر ماه پرداخت می شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: مهمترین سرمایه هر سازمانی ، نیروی انسانی آن است و نیروهای انسانی این سازمان باید طوری عمل کنند که این سازمان، زنده، چالاک و رو به توسعه باشد.