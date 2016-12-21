رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند صادرات نفت ایران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی صبح چهارشنبه در بازدید از اسکله‌های صادرات نفت جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و بخش مهمی از نفت کشور از این جزیره صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: خارگ همیشه کانون ثروت و اقتصاد بوده است و امروز نیز شاهد نقش‌آفرینی این جزیره در اقتصاد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در اسکله T در جزیره خارگ، از چگونگی صادرات نفت ایران بازدید کرد و با مسئولان نفتی در این جزیره دیدار و گفتگو کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با بازدید از اتاق کنترل و مترینگ و پیاده‌روی روی اسکله شرقی جزیره خارگ، از نحوه پهلوگیری و جداسازی نفتکش‌ها در این جزیره بازدید کرد.