برخی از اوزان کشتی آزاد نیاز به تقویت دارند

علی اکبر دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش اعظمی از داشته‌های کشتی آزاد ایران در رقابتهای عمومی به میدان رفتند، اظهار داشت: ما باید تمام توان و انرژی خود را به کار گیریم تا از همین آزادکاران به چند تیم توانمند و مطمئن برسیم. البته در این مسابقات نتایج غیر قابل پیش بینی متعددی نیز رقم خورد و برخی از برد و باخت ها به هیچ عنوان قابل انتظار نبود.

وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد مسابقات عمومی کشتی آزاد کشور علاوه بر میدان دادن به تمام مدعیان برای رسیدن به مراحل بعدی فرایند انتخابی تیم ملی، نمایان شدن برخی از کاستی‌هاست که به عنوان مثال ما به یقین رسیدیم که بعضی از اوزان نیاز به تقویت و کار بیشتری دارد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: هر کشتی گیری که بدنبال کسب سهمیه برای مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بود در این مسابقات به میدان رفت و ما بارها به تمامی مدعیان هشدار دادیم که اگر بدنبال کسب سهمیه هستید نباید این مسابقات را از دست دهید.

دودانگه در پایان خاطر نشان کرد: بزودی تمامی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و پیکارهای عمومی از سوی کادر فنی مشخص خواهند شد تا آزادکاران واجد شرایط از روز یکشنبه با حضور در اردوی تیم ملی تمرینات خود را برای مسابقات مهم آتی آغاز کنند.

رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان با شرکت ۲۷۱ کشتی گیر در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران با معرفی نفرات برتر اوزان هشتگانه برگزار شد.