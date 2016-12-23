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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

دودانگه در گفتگو با مهر:

برخی از اوزان کشتی آزاد نیاز به تقویت دارند

برخی از اوزان کشتی آزاد نیاز به تقویت دارند

مربی تیم ملی کشتی آزاد با توجه به نتایچ پایانی رقابتهای عمومی کشور گفت: برخی از کشتی ها به ما ثابت کرد که در بعضی اوزان نیاز به تقویت و کار بیشتری داریم.

علی اکبر دودانگه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخش اعظمی از داشته‌های کشتی آزاد ایران در رقابتهای عمومی به میدان رفتند، اظهار داشت: ما باید تمام توان و انرژی خود را به کار گیریم تا از همین آزادکاران به چند تیم توانمند و مطمئن برسیم. البته در این مسابقات نتایج غیر قابل پیش بینی متعددی نیز رقم خورد و برخی از برد و باخت ها به هیچ عنوان قابل انتظار نبود.

وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد مسابقات عمومی کشتی آزاد کشور علاوه بر میدان دادن به تمام مدعیان برای رسیدن به مراحل بعدی فرایند انتخابی تیم ملی، نمایان شدن برخی از کاستی‌هاست که به عنوان مثال ما به یقین رسیدیم که بعضی از اوزان نیاز به تقویت و کار بیشتری دارد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد اظهار داشت: هر کشتی گیری که بدنبال کسب سهمیه برای مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بود در این مسابقات به میدان رفت و ما بارها به تمامی مدعیان هشدار دادیم که اگر بدنبال کسب سهمیه هستید نباید این مسابقات را از دست دهید.

دودانگه در پایان خاطر نشان کرد: بزودی تمامی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و پیکارهای عمومی از سوی کادر فنی مشخص خواهند شد تا آزادکاران واجد شرایط از روز یکشنبه با حضور در اردوی تیم ملی تمرینات خود را برای مسابقات مهم آتی آغاز کنند.

رقابت‌های عمومی کشتی آزاد بزرگسالان با شرکت ۲۷۱ کشتی گیر در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در محل خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران با معرفی نفرات برتر اوزان هشتگانه برگزار شد.

کد مطلب 3856041

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    نظرات

    • کشتی دوست IR ۱۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
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      پاسخ
      با سلام. جناب دودانگه، برخی از مربی ها هم به هیچ وجه در سطح مربیگری تیم ملی، ان هم در رده بزرگسالان نیستند. شما اگر کلاه خود را قاضی قرار دهید، با یک نگاه ساده به چهره تکا تک کشتی گیران بزرگسال بخوبی متوجه خواهید شد که کشتی گیران بزرگسال تیم ملی کشتی ازاد، هرگز شما را به عنوان یک مربی قبول ندارند. البته شما را نیز به عنوان یک مربی، جدی نمی گیرند. متاسفانه در چند سال اخیر، کشتی ازاد وفرنگی ما از انتخاب نا درست مربی ضربه خورده است. با کمال تاسف در رشته فرنگی نیز این معضل انتخاب مربی را داریم. برای نمونه، عرض کنم حمید سوریان با هفت مدال جهانی والمپیک باید سرمربی ای داشته با شد که در هیچ فکر وعقلی نمی گنجد.

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