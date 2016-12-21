به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی غضنفری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری ۹ دی اظهار داشت: هیچ جناح و گروهی نمی‌تواند روز تاریخی ۹ دی را به نام خویش مصادره و از آن بهره‌برداری کند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی افزود: حماسه ۹ دی حمایت از ارزش‌ها، ولایت و دستاوردهای انقلاب اسلامی بود که در تاریخ ماندگار شد.

غضنفری تاکید کرد: روز تاریخی ۹ دی متعلق به همه مردم ایران بود و بار دیگر حمایت کامل خود از این نظام و انقلاب را بیان کردند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی گفت: ۹ دی در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز اتحاد و انسجام همه اقشار جامعه است.