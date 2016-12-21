بسیج ملی تغذیه سالم در کشور اجرا می شود/ ارائه مشاوره رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپین «۱،۲،۳ غذای سالم» با عنوان بسیج ملی تغذیه سالم به جهت فرهنگسازی و اطلاع رسانی در زمینه اصلاح الگوی غذایی و کاهش مصرف قند، نمک و چربی که مهم ترین عوامل ابتلا به سرطان ، دیابت و بیماری های قلبی عروقی است از ۲۹ آذر تا ۱۵ دی ماه ۹۵ در سراسر کشور اجرا می شود.

در این طرح مراکز خدمات جامع سلامت با حضور بیش از ۸۰۰ کارشناس تغذیه در سراسر کشور آماده خدمات مشاوره رایگان به عموم مردم هستند.

در مدارس و مراکز آموزش و پروش نیز جلسات آموزشی برای مربیان، اولیاء و دانش آموزان برگزار می شود. همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور جشنواره غذای سالم به همت کارشناسان تغذیه در معاونت بهداشتی دانشگاه ها برگزار خواهد شد.

اداره کل سلامت شهرداری نیز با آموزش و اطلاع رسانی در سطح شهرها با انجام اموری همچون آموزش از طریق فرهنگسراها و خانه های سلامت، راه اندازی اتوبوس های تغذیه سالم و نصب پیام های های تغذیه سالم در شهرها در این بسیج ملی مشارکت می کند.

به گفته دکتر زهرا عبدالهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت که مدیریت این کمپین را بر عهده دارد با پیشگیری و تغذیه سالم که هدف این طرح است می توان تا ۵۰ درصد از بیماری های قلبی و عروقی، ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرطان ها و ۸۰ درصد از دیابت ها جلوگیری کرد.