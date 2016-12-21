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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۲۰۰ هزار نفر در کشور دارای اختلالات روانی مزمن هستند

۲۰۰ هزار نفر در کشور دارای اختلالات روانی مزمن هستند

شیراز - رئیس سازمان بهزیستی کشور از وجود ۲۰۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی مزمن در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی توسعه مطالعات اجتماعی سلامت افزود: یکی از مشکلات موجود در جامعه امروز اختلالات روانی است که در این راستا امروز شاهد حضور ۲۰۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی مزمن در کشور هستند.

وی تصریح کرد: در حال حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات رونی و افسردگی هستند که در استانی شاهد ۳۶ درصد و استانی دیگر امار ۹ درصد را شاهد هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه افراد بیوه بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اختلالات روانی قرار دارند، گفت: دو میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها همسرانشان فوت شده، ۳۵۰ هزار نفر همسر از کار افتاده و۲۵۰ هزار نفر از آنان از همسر خود طلاق گرفته اند و در این راستا ۱۳۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج نکرده اند.

بندپی در خصوص روند پیر شدن جامعه نیز گفت: بر اساس مطالعات و پیش بینی های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال و جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور برابر می شود که باید برنامه ریزی دقیقی در این راستا داشته باشیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد شیوع افسردگی در دهک های ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشارکت تمامی گروه های مردمی در سلامت جامعه، گفت: سلامت جامعه تنها موضوع و نگاه به یک بخش نیست زیرا مباحث اجتماعی و فرهنگی سلامت دارای بخش های مختلفی است.

کد مطلب 3856074

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