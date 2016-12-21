۲۰۰ هزار نفر در کشور دارای اختلالات روانی مزمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر چهارشنبه در کنگره بین المللی توسعه مطالعات اجتماعی سلامت افزود: یکی از مشکلات موجود در جامعه امروز اختلالات روانی است که در این راستا امروز شاهد حضور ۲۰۰ هزار نفر دارای اختلالات روانی مزمن در کشور هستند.

وی تصریح کرد: در حال حال حاضر زنان ۱.۳ درصد بیشتر از آقایان در معرض اختلالات رونی و افسردگی هستند که در استانی شاهد ۳۶ درصد و استانی دیگر امار ۹ درصد را شاهد هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه افراد بیوه بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به اختلالات روانی قرار دارند، گفت: دو میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارند که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنها همسرانشان فوت شده، ۳۵۰ هزار نفر همسر از کار افتاده و۲۵۰ هزار نفر از آنان از همسر خود طلاق گرفته اند و در این راستا ۱۳۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار ازدواج نکرده اند.

بندپی در خصوص روند پیر شدن جامعه نیز گفت: بر اساس مطالعات و پیش بینی های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زیر ۱۵ سال و جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور برابر می شود که باید برنامه ریزی دقیقی در این راستا داشته باشیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز شاهد شیوع افسردگی در دهک های ۱۰ تا ۱۵ سال جامعه هستیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشارکت تمامی گروه های مردمی در سلامت جامعه، گفت: سلامت جامعه تنها موضوع و نگاه به یک بخش نیست زیرا مباحث اجتماعی و فرهنگی سلامت دارای بخش های مختلفی است.