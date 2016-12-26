با این مدیران استقلال راه پرسپولیس را نمی رود آقای وزیر!

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش در مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که استقلال هم باید راه پرسپولیس را برود و به نظم برسد. احتمالا غایت دیدگاه وزیر ورزش این است که استقلال هم مثل پرسپولیس در کورس قهرمانی باشد و جلو برود اما بحث اینجاست:

آیا استقلال خودش می تواند به این مسیر که وزیر آن را با انگشت اشاره نشان می دهد برود یا خود وزیر است که باید مسیر را تدوین کند و با انتخاب اعضای هیات مدیره استقلال را به سمت پرسپولیس و کورس و بورس هدایت کند؟ اشکال امروز استقلال نداشتن مسیر راه است که وزیر آن را نشان می دهد اما مشکل بالاتر آنجاست که اصلا استقلال تصمیم ساز ندارد.

تفاوت پرسپولیس با استقلال

به همین ماجرای امید عالیشاه و نوراللهی دقت کنید: طاهری در مورد آنها می گوید: «وقتی چنین اتفاقی روی می‌دهد و بازیکن خودش را مشمول می‌کند و باشگاه را در مقابل عمل انجام شده قرار می‌دهد معلوم است آن عرق و تعصبی که صحبتش می‌شود وجود ندارد یا حداقل اینکه کمرنگ شده است. این نفرات بدون اطلاع باشگاه اقدام به چنین کاری کرده‌اند تا به این نتیجه برسیم که پرسپولیس و هوادارانش برای آنها در اولویت چندم قرار دارند. اینکه مرتب بگوییم و بنویسیم هوادارا و پرسپولیس، عاشقتان هستیم کار آسانی است. دشوار این است که در عمل به علایق پایبند باشیم.»

طاهری در مورد اتفاقی که به ظاهر طبیعی است واکنش محکمی نشان می دهد. حتی محمود خوردبین هم در مورد این ماجرا واکنش نشان می دهد و بسیار محکم وارد ماجرا می شود.

اینها حتی جریمه نمی توانند داشته باشند

در استقلال اما با وجود اینکه این تیم امروز در بحران است (البته با تساوی برابر سپاهان ظاهرا اوضاع کمی آرام تر شده است) هیچکس حرفی نمی زند و واکنشی ندارد. حتی مدیر عامل باشگاه هم وجود تاثیرگذاری خاصی ندارد در حالی که کمترین عکس العمل مدیر باشگاه این است که در چنین مواقعی اعلام کند که باید بازیکنان و کادر فنی جریمه شوند و بعد از آن نیز باید از جلسه هیات مدیره سخن می گفت.

نه اینکه بعد از بازی با نفت این حرف ها گفته شود حداقل چهار بار دیگر هم در طول لیگ باید این اتفاق رخ می داد اما مدیرعامل، مدیر فنی، مدیر تیم همه در سکوت مطلق مانده اند و وقتی زمانی یا معینی هم حرف می زنند، بقیه می گویند چرا اینها حرف زده اند در حالی که تیم به تصمیم، شوک، اخم، جریمه و ... در شرایط مختلف نیاز دارد. وزیر اگر می خواهد استقلال مسیر پرسپولیس را برود، باید هدایت دهندگانش را هم مثل پرسپولیس بچیند وگرنه خود به خود استقلال مسیر پرسپولیس را در پی نخواهد گرفت.

مدیریت سکوت

موضوع بی تفاوتی مدیران امروز استقلال که حتی تیمشان را جریمه هم نمی کنند، البته جدید نیست و افشارزاده و معاونان پیشین استقلال هم در هنگام شکست ها در سکوت مطلق سعی می کردند هیچ حرفی نزنند و دیده نشوند در حالی که حل بحران و مدیریت بحران مدیرانی شجاع لازم دارد که باشند و مسائل را حل کنند نه اینکه به هنگام شکست ها پشت سرمربی پنهان شوند و در نهایت به جای حل بحران فقط مربی را عوض کنند. وزیر دیدگاه خوبی برای استقلال دارد اما با اینهمه مدیر بی تاثیر و کم نظر و کم اثر نمی توان این تیم را از «چاه ویل» کنونی بیرون آورد.