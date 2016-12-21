اروپا فلسطین را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «ریاض المالکی» وزیر امور خارجه فلسطین پس از نشست مشترک میان وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه کشورهای عربی از اروپا خواست تا فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ حقوق فلسطین اظهار داشت: امیدواریم اروپا هر چه زودتر رایزنی های لازم در این باره را آغاز کند.

وزیر امور خارجه فلسطین در ادامه افزود: جامعه بین المللی دم از برقراری صلح در خاورمیانه می زند و کشورهای اروپایی مانند فرانسه درصدد برگزاری کنفرانس صلح بر می آیند، اما هنوز شاهد مقاومت اروپا برای به رسمیت شناختن فلسطین هستیم.

این در حالی است که تنها تعدادی از کشورهای اروپایی فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته اند.