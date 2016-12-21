طاهره رزاق پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای موفقیتآمیز این طرح در سال گذشته اضافه کرد: امسال نیز طرح غربالگری برای دو هزار و کودک پنج تا ششساله انجام میشود.
وی هدف از غربالگری را ارزیابی و مطالعه اضطراب در بین کودکان اردبیلی دانست و تأکید کرد: در ادامه بر اساس دستاوردهای طرحهای غربالگری که در مهدهای کودک اجرا میشود، برنامههای مراقبتی ویژه کودکان تدارک دیده خواهد شد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان به اجرای موفق طرح غربالگری ژنتیک نیز اشاره کرد و گفت: این طرح در بین افراد ۱۵ الی ۲۵ سال و زوجهای جوان در آستانه ازدواج انجام میشود.
به گفته رزاق پور در مرکز در اردبیل و گرمی به منظور اجرای طرح مشارکت دارند و در سال جاری با وجود اینکه سهمیه استان پوشش طرح برای دو هزار نفر بود، بیش از چهار هزار نفر مراجعه کردند.
وی هدف از غربالگری ژنتیک را شناسایی زوجین و افراد با ریسک بالای معلولیت عنوان کرد و گفت: در واقع بعد از تکمیل پرسشنامه تخصصی و مشاوره با فرد میزان ریسک وی برای تولد یک نوزاد معلول مشاهده میشود.
معاون پیشگیری بهزیستی استان همچنین به اجرای طرحهای غربالگری شنوایی و بینایی اشاره کرد و گفت: هر دو طرحها با پوشش بیش از ۸۰ درصد در سال گذشته اجرا شد و در نظر داریم امسال پوشش طرح به بیش از ۹۰ درصد جامعه هدف برسد.
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