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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور:

۲۴میلیون خانوار ایرانی ازشاخصهای آموزشی طرح خادم بهره مند می شوند

۲۴میلیون خانوار ایرانی ازشاخصهای آموزشی طرح خادم بهره مند می شوند

یاسوج- معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور گفت: تا چهار سال آینده ۲۴ میلیون خانوار ایرانی از شاخص های آموزشی طرح خادم بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید جمال الدینی پیش از ظهر چهارشنبه در  همایش آموزشی خادم در یاسوج، افزود: تا پایان سال جاری ۲۵۰ هزار خانوار به صورت پایلوت تحت آموزش های طرح خادم قرار می گیرند.

جوی بیان داشت: همیاری و همکاری همه دستگاه ها و جامعه برای پیشبرد اهداف و آموزش شاخص های طرح خادم(خانواده آماده در مخاطرات) لازم است.

جمال الدینی با بیان اینکه آمادگی در مقابله با خطرات امری ضروری است، عنوان داشت: ایجاد نیاز در مردم در راستای اینکه آموزش برای مقابله با خطرات به آنها کمک فراوانی کند، انجام گیرد.

وی باز آموزی و مداومت در آموزش ها را برای حفظ توانمندی ها و استفاده کامل از آموزش ها ضروری دانست و گفت: ایجاد و افزایش ارزش برای کسانی که به آموزش، ارتقای دانش مردم و افزایش سطح آمادگی جامعه کمک می کنند، ضروری است و ارزش اجتماعی نقش مهمی در رشد جامعه دارد.

جمال الدینی تاکید کرد: برای کمک به آگاهی بخشی و جلوگیری از حوادث  تعادل میان کارآمدی و تهدید برقرار شود.

وی به  فعالیت های جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: وظایف اجرایی، آمادگی در برابر حوادث و بلایا، و بخش کمکی قسمتی از فعالیت های جمعیت هلال احمر است.

جمال الدینی افزود: هلال احمر نقش مهمی در ایجاد نشاط، دوستی، گسترش فعالیت های داوطلبانه و ... در جامعه دارد.

کد مطلب 3856216

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