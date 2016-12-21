۲۴میلیون خانوار ایرانی ازشاخصهای آموزشی طرح خادم بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید جمال الدینی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش آموزشی خادم در یاسوج، افزود: تا پایان سال جاری ۲۵۰ هزار خانوار به صورت پایلوت تحت آموزش های طرح خادم قرار می گیرند.

جوی بیان داشت: همیاری و همکاری همه دستگاه ها و جامعه برای پیشبرد اهداف و آموزش شاخص های طرح خادم(خانواده آماده در مخاطرات) لازم است.

جمال الدینی با بیان اینکه آمادگی در مقابله با خطرات امری ضروری است، عنوان داشت: ایجاد نیاز در مردم در راستای اینکه آموزش برای مقابله با خطرات به آنها کمک فراوانی کند، انجام گیرد.

وی باز آموزی و مداومت در آموزش ها را برای حفظ توانمندی ها و استفاده کامل از آموزش ها ضروری دانست و گفت: ایجاد و افزایش ارزش برای کسانی که به آموزش، ارتقای دانش مردم و افزایش سطح آمادگی جامعه کمک می کنند، ضروری است و ارزش اجتماعی نقش مهمی در رشد جامعه دارد.

جمال الدینی تاکید کرد: برای کمک به آگاهی بخشی و جلوگیری از حوادث تعادل میان کارآمدی و تهدید برقرار شود.

وی به فعالیت های جمعیت هلال احمر اشاره کرد و افزود: وظایف اجرایی، آمادگی در برابر حوادث و بلایا، و بخش کمکی قسمتی از فعالیت های جمعیت هلال احمر است.

جمال الدینی افزود: هلال احمر نقش مهمی در ایجاد نشاط، دوستی، گسترش فعالیت های داوطلبانه و ... در جامعه دارد.