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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

در مسجد نور؛

مراسم ختم آیت الله واعظ زاده خراسانی برگزار شد

مراسم ختم آیت الله واعظ زاده خراسانی برگزار شد

مراسم بزرگداشت نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس ترحیم آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی بعد از ظهر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد.

در این مراسم آیت الله تسخیری، آیت الله اراکی، علی اکبر صالحی، منوچهر متکی، محمد بشارتی، منتظری دادستان کل کشور، علی یونسی، محمود نبویان، مولوی عبدالحمید، آیت الله صدیقی، آیت الله محقق داماد، آیت الله امامی کاشانی، حجت الاسلام محمدیان، حجت الاسلام میرلوحی و اساتید دانشگاه مذاهب اسلامی حضور یافتند.

 آیت الله واعظ زاده خراسانی موسس دانشگاه مذاهب اسلامی و رئیس اسبق مجمع تقریب مذاهب اسلامی بود.

کد مطلب 3856273

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