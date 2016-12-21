جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی باعث غنای فرهنگی خوزستان شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز صدا و سیمای کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این تقاضای ما بود که این جشنواره در خوزستان برگزار شود و مسئولان ملی هم پذیرفتند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره کم عیبی برگزار شده است، گفت: کارها به خوبی دنبال شده و امیدوارم تا انتها با همین بزرگی و عزت که نشان دهنده عظمت استان خوزستان است، استمرار داشته باشد.

شریعتی ابراز امیدواری کرد این جشنواره فضای فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار بدهد و به نحوی عمل شود که حتی فضای حاکم بر صدا و سیمای استان را نیز ارتقاء دهد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در ارتقای فرهنگی استان تاثیرگذار است، بیان کرد: برگزاری این جشنواره با تلاش های بسیار صدا و سیمای استان انجام شده و قطعا تجربه خوبی هم برای استان ایجاد می کند.

