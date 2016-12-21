پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت طی دیروز تا بامداد امروز با افزایش ناپایداری‌های جوی ضمن افزایش ابر در برخی نقاط استان شاهد بارش پراکنده باران به همراه رعد و برق بودیم.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهده افزایش سرعت باد طی امروز و امشب بر روی دریا و نوار ساحلی استان است که در پی آن خلیج فارس مواج و متلاطم می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: پیش بینی می شود از فردا به تدریج از سرعت وزش باد و ارتفاع موج دریا کاسته شود.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده آسمان استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک و از فردا در بخش‌های غیر ساحلی همراه با مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت ۵۳ دقیقه بامداد، جزر اول دریا ساعت هشت و ۳۱ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۵ و ۵۸ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۱ و ۴۱ دقیقه خواهد بود.