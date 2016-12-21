مسئولان استان سمنان به تسهیل شرایط ازدواج جوانان کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سمنان به میزبانی دفتر خود، با اشاره به ضرورت ترویج سنت رسول الله(ص) در بین آحاد جامعه، ابراز داشت: ازدواج یکی از سنت های آن حضرت است که امروز متاسفانه جوانان ما در این راه با مشکلات عدیده بیکاری، معیشت و اقتصادی روبرو هستند.

وی افزود: باید سنت های پیامبر(ص) در جامعه جاری و این امر می تواند در سایه تببین سیره نبوی میسر شود اما باید توجه داشت که همه اعضای شورای فرهنگ عمومی در این امر متعهد بوده و نقش دارند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه امروز دوری از معنویات یکی از معضلات جامعه ما است، ابراز داشت: امروز اهتمام ویژه مسئولان فرهنگی به مسائل مربوط به جامعه به خصوص جوانان باید افزایش یابد.

آیت الله شاهچراغی با ابراز اینکه در برهه کنونی جامعه از سنت های رسول اکرم (ص) فاصله گرفته است، افزود: این امر را باید بپذیریم آنگونه که بایست سنت های پیامبر(ص) در جامعه رواج ندارند که باید این اصل مهم در جامعه جاری شود.

وی بیان داشت: معتقدیم که با جاری شدن سنت های پیامبر(ص) و ترویج سبک زندگی اسلامی و نبوی، بسیاری از مشکلات جامعه رفع می شود چرا که ایشان الگوی انسان کامل هستند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان افزود: اگر امروز سیره نبوی مد نظر دستگاه های فرهنگی قرار گیرد قطعا می توانیم نتایج بهتری در زمینه های مختلف و عرصه های گوناگون جامعه مشاهده کنیم که آثار و برکات آن شامل تمام امت مسلمان می شود.

وی همچنین یکی از کارویژه های شورای فرهنگ عمومی را ترویج فرهنگ قرآنی دانست و گفت: اعضای شورا باید در راستای جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر مظعم انقلاب اسلامی در راه تربیت ۱۰میلیون حفاظ قرآنی تلاش کنند.

آیت الله شاهچراغی بیان داشت: جامعه در پناه قرآن از معضلات اجتماعی و مخاطرات مصون است و این اهمیت ترویج مفاهیم الهی و قرآنی در جامعه محسوب می شود.