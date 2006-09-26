بازي در آسمانها

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : بمباران شهرها به ويژه مناطق مسكوني و بي دفاع كشورمان توسط جنگنده هاي مهاجم دشمن طي سالهاي دفاع مقدس از نقاط مغفول ادبيات ما اعم از شعر و قصه است ، شعر زير كه در حوزه كودك جاي مي گيرد ، يكي از اين صحنه ها را به تصوير كشيده است .

توي كوچه مي چرخيد

" نجمه " ، مثل " پروانه "

دست كوچك او بود

توي دست ريحانه



غرق شادماني بود

چشم آبي " سوگند "

بچه ها همه آن روز

دور هم چه خوش بودند



در ميانه بازي

ناگهان زمين لرزيد

كوچه غرق آتش شد

جوجه كفتري ترسيد



دانه دانه مي افتاد

بمب هاي آتش زا

هيچكس دگر نشنيد

خنده هاي گلها را



بال شاپرك ها سوخت

مثل نجمه و سوگند

رفت از لب خورشيد

آن قشنگي لبخند



كوچه بعد از آن ، ديگر

شد پر از غبار و دود

آه ! ادامه بازي

توي آسمانها بود ...





* مريم هاشم پور