«ترازوی هزار کفه» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ترازوی هزار کفه» نوشته پرویز رجبی به تازگی توسط نشر پژواک کیوان به چاپ دوم رسید. چاپ اول این کتاب در سال ۹۴ منتشر شده و حالا به چاپ دوم رسیده است.

رجبی درباره علت نوشتن این کتاب می‌گوید: سال‌هاست که جوانان ما مشتاق آن هستند که با علل پیشرفت‌ها و عقب ماندگی‌های جامعه آشنا شوند و بدانند که بزنگاه‌های حساس تاریخ ما کدام هستند. الحق که از سال ۱۳۵۷ گام های زیادی در راه شناخت تاریخ برداشته شده است، اما دانستنی‌ها بسیارند. آن قدر بسیار که هرچه بنویسی کم نوشته‌ای.

این محقق در ابتدای کتاب و پیش از شروع مطالب نوشته است: مخاطبان اصلی این رساله جوانان خواهند بود. اگر بزرگان که خود مسئله آموزند، از سر تفنن این رساله را گشودند، بدانند که چیز تازه ای در آن نخواهند یافت، الا آن چه در زیر آسمان بوده است و بشریت به تناوب آن را تجربه کرده است! اما برای جوانان تشنه، جرعه‌ای هم غنیمت است. به ویژه آن که با این جوانان، بشریت نو با مدنیتی نو در حال شکل گرفتن است! جوانان با هر تشییعی که از معاصران خسته خود به عمل می آورند، بخش ناچیزی از گذشته خود را نیز تشیع می کنند. گذشته کم رنگ فراموش خواهند شد و گذشته درخشان خواهد درخشید؛ ببالم!

این کتاب ۱۷ بخش دارد که به ترتیب عبارت اند از: ترازوی هزار کفه، نگاهی به فلات ایران پیش از هخامنشیان، هخامنشیان و نخستین حکومت فدراتیو جهان، سهم اشکانیان، میراث ساسانیان، مدنیت اسلام، جنگ‌های صلیبی، نخستین حزب جهان، آغاز بیداری اروپاییان پایان بیداری مسلمانان، مادام «دیولافوآ» و گفت و گوی تمدن‌ها، جامعه شناسی مهاجرت، معجزه اروپایی آقای خاتمی و گفتگوی تمدن‌ها، الگویی به خوبی زعفران، جامعه‌شناسی دوران آمیختگی، چه باید کرد، آیا گفت و گو از قانون جای قانون را می‌گیرد، پی نوشت.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

تا زمان کوروش هیچ کس نتوانسته بود، قلمرو فرمانروایی حکومتی را تا این اندازه گسترش دهد، اما این گسترش نه تنها برای خود کوروش مشکل آفرین بود، کار جانشینان او را نیز سنگین کرد. پس از کوروش تا فروپاشی حکومت ساسانیان جنگ ایرانیان با همسایگان خود هرگز فروکش نکرد. کوروش، برای نخستین بار، با ایجاد کشوری چند ملیتی، رسمی را آورد که اگر هم پایه تفاهم بی مانند ایرانیان با ملت های بیگانه شد، برای دنیای پس از او همواره مشکل آفرین بود. در زمان کوروش جمعیت ایران متنوع بود. با این که نظام حکومت چند ملیتی کوروش بسیار جوان بود و هنوز برای ایجاد یک پارچگی کاری نمی توانست صورت بگیرد، آشوری‌ها، سامی‌ها، تورانی‌ها، یونانی‌ها نیز کم و بیش در کنار ایرانیان قرار گرفتند. کوروش در همه جا کوشید تا شاهک‌های ملت‌های شکست خورده را به حکومت ملت خود بگمارد و یا فرمانروایی از میان خودشان برای شان برگزینند.

حاصل همین رفتار کوروش با مدنیت‌های بیگانه است که حتی امروز آشوریان، پس از گذشت بیش از بیست و پنج قرن از حذف نام کشور آشور از جغرافیای جهان، ایران را میهن خود می‌شمارند...

چاپ دوم این کتاب با ۴۰۰ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۹۰ هزار ریال منتشر شده است.