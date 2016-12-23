آتیلا حجازی: نیمی از این بازیکنان در حد استقلال نیستند

آتیلا حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائل روز تیم استقلال و مشکلات این تیم صحبتهایی را مطرح کرد و راهکارهایی را برای بهتر شدن وضعیت استقلال در لیگ برتر ارایه داد. مشروح این گفتگو در زیر می آید:

گفته بودم خریدهای استقلال توخالی هستند

اولین کسی بودم که نسبت به شرایط استقلال هشدار دادم. هنوز بازی ها روی هفته دوم و سوم بود که من انتقاد کردم و گفتم نگران این تیم هستم. آن زمان مرا متهم کردند و گفتند با صحبت هایت تیم را بهم می ریزی اما زمان نشان داد که تشخیص من درست بود. در زمان نقل و انتقالات گفته بودم که خیلی از این خریدهای جنجالی طبل های توخالی هستند. دیدید که درست می گفتم؟ البته این بازیکنان در تیم های قبلی شان خوش درخشیده بودند اند اما این دلیل نمی شود که چنین بازیکنانی در تیم بزرگی مثل استقلال هم خوب باشند. این واقعیت است که استقلال و پرسپولیس با سایر تیم ها تفاوت دارند و هر بازیکنی نمی تواند در این تیم ها هم موفق باشد. الان هم به جرات می گویم نیمی از بازیکنان فعلی استقلال اصلا در حد این تیم نیستند.

بیشترین دلیل ناکامی بازیکنان هستند

استقلال مشکلات زیادی دارد. این مشکلات از مدیریت باشگاه شروع می شود و به کادر فنی و بازیکنان هم می رسد. به نظر من اصلی ترین عامل ناکامی استقلال بازیکنان این تیم هستند. البته این بازیکنان یا کیفیت لازم برای حضور در استقلال را ندارند و یا ظرفیت روحی و روانی را. مثلا من شنیدم قبل از همین بازی با نفت کادر فنی بارها روی ضربات ایستگاهی به خصوص کرنرها تذکر داده بود و تمرینات خاصی هم برای این منظور انجام داده بود ولی تیم روی همین تاکتیک تیم حریف ضربه خورد. این نشان می دهد که بازیکن یا توان لازم برای تمکین خواسته های مربی اش را ندارد و یا...

فقط خود منصوریان می تواند تیم را درست کند

متاسفانه الان عده ای دم از تغییرات در کادر فنی استقلال می زنند. این نمی تواند راهکار درستی باشد چون به جز منصوریان گزینه ای وجود ندارد که شرایط مربیگری استقلال را داشته باشد. شما بفرمایید الان منصوریان برود چه کسی به جای او بیاید؟ واقعا گزینه ایرانی و استقلالی که نداریم. می ماند گزینه های خارجی. مربیان خارجی تاپ که یا تیم دارند و یا اگر نداشته باشند رقم های کلان تقاضا می کنند. می ماند مربیانی که تیم ندارند که عمدتا مربیان بنجلی هستند که دلال ها به دنبال جابجایی آنها هستند. منصوریان را بردارند و این قبیل مربیان را بیاورند؟

استقلال در نیم فصل دوم یک دگرگونی اساسی نیاز دارد. باید تعداد زیادی بازیکن از این تیم بروند و تعداد زیادی بازیکن که کیفیت بالایی دارند و شخصیت حضور در استقلال را هم دارند جای آنها را بگیرند. باید هیات مدیره و مدیرعامل از منصوریان حمایت لازم را انجام دهد تا او تیمش را در نیم فصل دوم ترمیم کند.

بدهکار کسی نیستم پس راحت حرفم را می زنم

پدرم همیشه می گفت وقتی به کسی بدهکار نباشی و آتو دست کسی نداشته باشی راحت می توانی صحبتت را بکنی. خدا را شکر من نه حقوق بگیر باشگاه استقلال هستم، نه آتو دست کسی دارم و نه بدهکار کسی هستم. پس راحت حرفم را می زنم و انتقادم را انجام می دهم. انتقاد لازم است اما نباید تخریبی باشد. حمایت هم لازم است اما نباید کورکورانه باشد. من به موقع از تیمم حمایت می کنم و به موقع هم انتقاد می کنم.

استقلال در همه خطوط بازیکن می خواهد

استقلال در همه خطوط مشکل دارد و برای بر طرف شدن مشکلاتش باید بازیکنان زیادی بگیرد. از خط دفاع و هافبک گرفته تا خط حمله. من هنوز هم پای حرفم ایستاده ام و می گویم بازیکنانی هم هستند که در این تیم کم فروشی می کنند. قبلا گفته بودم به منصوریان هشدار می دهم مراقب باشد دو سه بازیکن زمینش نزنند. متاسفانه این اتفاق در حال افتادن است. هنوز هم می گویم منصوریان باید تا نیم فصل به شدت حواسش به دو سه بازیکن باشد و برای نیم فصل دوم هم با بازیکنان جدیدی که می گیرد جای این افراد را پر کند.