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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

فرمانده انتظامی دزفول:

محموله هروئین در ورودی خوزستان کشف شد

محموله هروئین در ورودی خوزستان کشف شد

دزفول - فرمانده انتظامی دزفول گفت: در عملیات مشترک پلیس موادمخدر دزفول و اندیمشک، باند سوداگران مرگ متلاشی و چهار کیلوگرم هروئین کشف شد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عملیات مشترک پلیس مواد مخدر شهرستان های دزفول و اندیمشک، یک باند پنج نفره سوداگر مرگ دستگیر و چهار کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین درگلوگاه ورودی استان خوزستان کشف شد.

وی افزود: این عملیات مشترک با پشتیبانی سربازان گمنام امام زمان (عج) در جاده اندیمشک - خرم آباد انجام شد. 

فرمانده انتظامی دزفول گفت:در پی اطلاع از تلاش یک باند سوادگر مرگ برای انتقال محموله هروئین به استان خوزستان، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرهای دزفول و اندیمشک پس از هماهنگی با مقام قضایی با مستقر شدن در جاده اندیمشک - خرم آباد پس از ساعت ها تلاش، یک دستگاه خودروی پراید را شناسایی و در یک عملیات تعقیب و گریز موفق به توقیف آن شدند.

سرهنگ الهامی با اشاره به دستگیری راننده این خودرو با دو سرنشین اظهار کرد: در بازرسی از این خودرو، مقدار سه کیلو و ۹۸۵ گرم هروئین که در خودرو جاسازی شده بود کشف شد.

وی عنوان کرد: دیگر اعضای این باند نیز در دزفول شناسایی شده و ماموران در یک عملیات منسجم و دقیق دو سوداگر مرگ که از سرشاخه های اصلی باند مذکور بودند را دستگیر و مقدار ۱۵ گرم هروئین از آنها کشف کردند.

فرمانده انتظامی دزفول بیان کرد:اعضای این باند پنج نفره به همراه چهار کیلوگرم هروئین پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
 

کد مطلب 3856567

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