تداوم حضور نظامیان آمریکا در خاک عراق منوط به نظر بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، مقامات آمریکا شرایط خود را برای تداوم حضور در خاک عراق اعلام کردند.

در همین راستا، «دوگلاس سلیمان» سفیر آمریکا در عراق در سخنانی تاکید کرد: باقی ماندن نظامیان آمریکا یا هر کشور دیگر در عراق پس از آزادی این کشور از داعش، منوط به نظر بغداد است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پ.ک.ک یک گروه تروریستی است و بقای آن در خاک عراق یا دیگر کشورها خوب نیست. ما با بغداد در خصوص جلوگیری از اقدامات تروریستی پ.ک.ک در عراق یا ترکیه بحث و تبادل نظر کردیم.

سفیر آمریکا در بغداد با تاکید بر عدم توقف نبرد موصل و طرح این ادعا که تلاش های ائتلاف بین المللی در این زمینه ادامه دارد، افزود: نبرد موصل سخت است. زیرا این شهر دارای 285 هزار ساختمان متشکل از یک میلیون و هشتاد اتاق است که امر بازرسی را سخت می کند. داعش نیز از شهروندان به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.

این در حالی است که پیشتر «استفان تاونسند» فرمانده ائتلاف بین المللی موسوم به ضدداعش در عراق در سخنانی اعلام کرد: ائتلاف بین المللی برای حضور دائم در عراق تا هر زمان که طول بکشد، نیازمند تضمین است.

گفتنی است، پیشتر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در سخنانی، آشکارا به نقش این کشور در ظهور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در خاورمیانه اذعان کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا که تا خداحافظی از کاخ سفید در ۲۰ ژانویه سال آتی میلادی حدود یک ماه فاصله دارد، در سخنانی اینگونه اذعان کرد: در مبارزه کنونی با داعش، ما از تکرار اشتباهاتمان در تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ خودداری کردیم؛ اقدامی که به ظهور و بروز گروهی منتهی شد که داعش نام گرفت.