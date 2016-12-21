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۱ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۳۷

درچهارمحال و بختیاری؛

۳۷میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

۳۷میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

شهرکرد- استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی این استان با اشاره به اینکه۳۷ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: طی فعالیت دولت تلاش های بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی از اهداف اصلی در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تلاش های بسیاری برای راه اندازی واحدهای صنعتی در این استان انجام شده است، عنوان کرد: راه اندازی واحدهای صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در این استان داشته است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و صنعتی در این استان از تسهیلات اقتصاد مقاومتی برخوردار شده اند.

کد مطلب 3856626

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