۳۷میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی این استان با اشاره به اینکه۳۷ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری پرداخت شد، اظهار داشت: طی فعالیت دولت تلاش های بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان انجام شده است.

وی عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی از اهداف اصلی در این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تلاش های بسیاری برای راه اندازی واحدهای صنعتی در این استان انجام شده است، عنوان کرد: راه اندازی واحدهای صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در این استان داشته است.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و صنعتی در این استان از تسهیلات اقتصاد مقاومتی برخوردار شده اند.