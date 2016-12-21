رونمایی از شیرینی ۲۸۰ متر مربعی در بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شیرینی نصیری یکی از شیرینی‌های پرطرفدار استان مازندران است که با شالی و برنج و شکر تهیه می‌شود و با توجه به سابقه طولانی در تهیه این شیرینی توسط مازندرانی‌ها، به عنوان یکی از شیرینی‌های پرطرفدار این خطه در شب یلدا و همچنین جشن‌ها و مناسبت‌های دورهمی محسوب می‌شود.

شهردار بهشهر چهارشنبه شب در این مراسم با اشاره به جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و رسم و رسوم مردم مازندران و شهرستان بهشهر گفت: بهشهر از جمله شهرهای مازندران با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری، تاریخی بی شمار است که باید در شناساندن این بناها و تاریخ کشور بیش از پیش تلاش شود.

حمید آزموده افزود: برگزاری جشنواره بزرگ‌ترین شیرینی نصیری در بهشهر، جشن میانکاله و رونمایی از تمبر یادبود میانکاله و همه این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد فضایی شاد برای مردم شهر، راهی برای شناساندن داشته‌ها، توانمندی‌ها و امکانات بهشهر به مردم استان و کشور است.

وی اظهار کرد: این جشنواره نیز در راستای معرفی ظرفیت‌های شهرستان برگزار شده است و شاهد حضور گسترده و باشکوه مردم در این جشنواره بودیم.

آزموده گفت: این جشنواره با کیفیت بسیار بالایی برگزار شد و تلاش‌های بسیار زیادی برای برگزاری این جشنواره صورت گرفته است که با تشکر و قدردانی از همه دست‌اندرکاران این جشنواره، امیدواریم بیش از پیش در شناساندن ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری مازندران به استان، کشور و جهان تلاش شود.

جشنواره بزرگ‌ترین «شیرینی نصیری» مازندران با حضور مردم و مسئولان در مجتمع گردشگری هوتو بهشهر رونمایی شد و ۳ هزار قطعه نصیری در بین مردم قسمت شد.