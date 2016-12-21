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۱ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

پوتین خواستار همکاری بیشتر غرب با مسکو در مبارزه با تروریسم شد

پوتین خواستار همکاری بیشتر غرب با مسکو در مبارزه با تروریسم شد

رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر لزوم مبارزه علیه تروریسم، خواستار همکاری بیشتر و نزدیکتر شرکای غربی مسکو در این مسیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه امروز در جریان نشستی مشترک با نمایندگان پارلمان این کشور گفت که شرکای غربی روسیه باید در راستای مبارزه مشترک علیه تروریسم، همکاری خود را با مسکو افزایش دهند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین با انتقاد از تحریم های وضع شده علیه کشورش گفت که چنین تحریم هایی از انجام تلاش مشترک علیه تروریسم جلوگیری خواهند کرد.

«پوتین» گفت: ما برای همکاری آماده ایم، امیدوارم که وقایع غم انگیز اخیر شامل آنچه در آلمان رخ داد، هشداری باشد برای شرکای غربی ما تا همکاری نزدیکتری با ما در خصوص این مساله داشته باشند. این کار برای همه ما لازم و ضروری است.

کد مطلب 3856643

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