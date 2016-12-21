اجرای طرح المپیادهای ورزشی در مدارس استان کرمانشاه

سلمان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تربیت بدنی در مدارس اظهار داشت: والدین باید همانطور که به آموزش فرزندانشان اهمیت می دهند به تامین سلامت و ورزش آنان نیز توجه کنند و زنگ ورزش در مدارس زنگ بیکاری پنداشته نشود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمانشاه با بیان اینکه نظارت بر درس تربیت بدنی در مدارس اعمال می شود، افزود: ۴ هزار مدرسه داریم و تاکید ما حضور نیروی متخصص و متعهد به عنوان معلم تربیت بدنی در مدارس است.

محمدی با بیان اینکه زنگ ورزش خیلی جدی گرفته نمی شود، گفت: طی برنامه ای که داریم ۲۰ درصد از مدارس تحت پوشش آموزش ژیمناستک قرار دارند و اولویت با مدارسی است که بستر و سالن مناسب داشته باشند.

وی از اجرای طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف ایجاد نشاط و شادابی در میان دانش آموزان خبر داد و افزود: این المپیاد شکل کوچک شده ای از المپیک است و دانش آموزان در بخش های مختلف ثبت نام می کنند و این در برنامه مراسم افتتاحیه و اختتامیه انجام می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمانشاه بیان کرد: سال گذشته تعهد شرکت ۱۰۰ هزار دانش آموز را در المپیادهای ورزشی دادیم اما ۱۸۰ هزار دانش آموز در این المپیاد شرکت کردند.

وی با اشاره به اجرای طرح حیات پویا در مدارس گفت: با توجه به وجود معضل اضافه وزن و چاقی، طرحی در مدارس اجرا می شود تا دانش آموزان بازی و نرمش کنند در حیات مدارس و دیوار طراحی هایی با نگاه تربیتی و ورزش انجام شده است.

محمدی بیان کرد: تفاهم نامه ای با اداره کل ورزش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی استان در بحث بیمه دانش آموزان در ورزش داریم.

این مسئول گفت: تراکم دانش آموزان در استان در کلاس ها ۲۷ نفر است و هیچ کلاسی نداریم که ۴۰ نفره باشد.