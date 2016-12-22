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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

معاون مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت:

محتوای خوب برنامه‌های فرهنگی موجب جذب دانشجویان می‌شود

محتوای خوب برنامه‌های فرهنگی موجب جذب دانشجویان می‌شود

 بوشهر - معاون مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محتوای خوب برنامه‌های فرهنگی موجب جذب دانشجویان می شود و آنان رابه سمت برنامه‌های فرهنگی سوق می دهد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سید ابراهیم هاشم ورزی در جمع کارشناسان فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: فلسفه وجودی ما مسئولان، دانشجویان هستند و ما باید منت دار حضور این عزیزان باشیم و با عدالت، انصاف، مدارا و صبر با مسایل برخورد کنیم.

وی بیان داشت: وظایف مسئولیتی که در دست ماست را باید به خوبی انجام دهیم و با توکل بر خداوند و با ایجاد فضای همدلی و همزبانی با یکدیگر و دانشجویان همکاری و تعامل داشته باشیم و درخواست منطقی آنان را پاسخ بگوییم.

هاشم ورزی افزود: دانشگاه‌های کوچک نیز در مسایل فرهنگی باید همانند دانشگاه‌های بزرگ و تیپ یک کار کنند و با تعامل مثبت قشر خاکستری دانشجویان را جذب برنامه های فرهنگی و هنری کنند.

کد مطلب 3856668

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