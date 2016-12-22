به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سید ابراهیم هاشم ورزی در جمع کارشناسان فرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: فلسفه وجودی ما مسئولان، دانشجویان هستند و ما باید منت دار حضور این عزیزان باشیم و با عدالت، انصاف، مدارا و صبر با مسایل برخورد کنیم.

وی بیان داشت: وظایف مسئولیتی که در دست ماست را باید به خوبی انجام دهیم و با توکل بر خداوند و با ایجاد فضای همدلی و همزبانی با یکدیگر و دانشجویان همکاری و تعامل داشته باشیم و درخواست منطقی آنان را پاسخ بگوییم.

هاشم ورزی افزود: دانشگاه‌های کوچک نیز در مسایل فرهنگی باید همانند دانشگاه‌های بزرگ و تیپ یک کار کنند و با تعامل مثبت قشر خاکستری دانشجویان را جذب برنامه های فرهنگی و هنری کنند.