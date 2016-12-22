استان بوشهر دارای سابقه طولانی در نشر و کتابت در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نشست پایتخت کتاب ایران از سری برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب استانی در روز پایانی نمایشگاه کتاب و سخنرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار شد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: این استان سابقه بسیار طولانی در چاپ، نشر و کتابت در کشور است به شکلی که مدرسه سعادت به عنوان مادر مدارس در جنوب کشور محسوب می شود.

حمیده ماحوزی در خصوص این طرح در سال های گذشته بیان کرد: ما در سال ٩٣ در این طرح از بین ٦٤ شهر کشور مقام سوم و سال ٩٤ از بین ٩٩ شهر مقام دوم را کسب کردیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه توضیحات بیشتری را در خصوص این طرح به حاضرین ارائه کرد.