کمبود خواب عامل افزایش اشتها به مصرف قند و چربی

به گزارش خبرنگار مهر، خواب همراه با مرحله حرکت سریع چشم (REM)، یک مرحله منحصر به فرد از خواب است که لحظات آخر قبل از به خواب رفتن است و مشخصه آن حرکت تصادفی چشم و رخوت کامل بدن است.

این مطالعه نشان داد که هنگامی که افراد دچار بی خوابی می شوند، قشر میانی جلوی مغز- ناحیه ای از مغز که هنگام تفکر در مورد خود به کار گرفته می شود- می تواند نقش مستقیمی در کنترل میل ما به مصرف غذاهایی که وزن را بالا می برند و دارای محتوای قند بالایی هستند، داشته باشد.

در این مطالعه، محققان از یک روش جدید استفاده کردند تا با یک تکنیک شیمیایی ژنتیکی برای مسدود کردن سلول های عصبی جلویی مغز، خواب از دست رفته REM را در موش ها تولید کنند. این مطالعه نشان داد که مسدود کردن این سلول های عصبی اثر از دست دادن خواب REM در مصرف قند را معکوس می کند، در حالی که هیچ تاثیری در مصرف چربی ندارد.

قشر جلویی مغز در قضاوت در مورد دلپذیری غذاها از طریق طعم، بو و بافت ایفای نقش می کند. علاوه بر این، افرادی که چاق هستند، هنگامی که در معرض مواد غذایی پرکالری قرار می گیرند، فعالیت در قشر جلویی مغز افزایش می یابد.