هرگونه توافق در سوریه تنها با موافقت دولت میسر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بثینه شعبان» مشاور سیاسی رسانه ای «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اعلام کرد که هرگونه توافق در سوریه تنها با موافقت دولت این کشور میسر خواهد بود.

شعبان در گفتگو با شبکه المیادین با بیان اینکه سوریه با جنگی چندوجهی و در سطوح متعدد مواجه است، تصریح کرد که این کشور و متحدانش به صورت دائم در حال هماهنگی با یکدیگر هستند.

مشاور رئیس جمهور سوریه همچنین اظهار داشت که این فداکاری های مردم سوریه و متحدان این کشور است که امور را به این مرحله رسانده است.

وی گفت: سوریه خواهان روابط دوستانه با تمام کشورهای جهان بر اساس حفظ کرامت، استقلال و تمامیت ارضی خود است و جز با رژیم اسرائیل با هیچ ملتی دشمنی ندارد چرا که این رژیم اراضی سوریه را اشغال کرده است.

شعبان در حین حال افزود که در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی مستقیمی بین سوریه با ایالات متحده آمریکا و همچنین ترکیه و عربستان وجود ندارد.