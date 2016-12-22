قیمت کنونی دلار در بازار غیرواقعی است/راهکار دولت برای کاهش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران، بیان داشت: هرمزگان همچون استان خوزستان بدلیل دارا بودن مناطق مرزی، بنادر مختلف و گمرکات و وصول عوارض و مالیات ورود و خروج کالا درآمد زیادی نسبت به سایر استانهای همطراز و حتی استانهای کم برخوردار کشور دارد.

وی افزود: بسیاری از استانها به دلیل نداشتن ظرفیت های ملی و استانی مناسب برای کسب درآمد شرایط خوبی ندارند و اگر قرار بر این باشد که درآمد هر استان در همان استان هزینه شود بسیاری از استانهای کم برخوردار دچار مشکلات جدی خواهند شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه استان هرمزگان از ظرفیت های ایجاد شده ملی سود زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در سالجاری بالغ بر 111 میلیارد تومان اعتبار برای بخش خصوصی و 157 میلیارد تومان اعتبار برای طرح های عمرانی در استان هرمزگان اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان هرمزگان 48 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: استان هرمزگان با کسب عنوان نخست در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور جایگاه ویژه ای در معادلات اقتصادی بدست آورده است.

نوبخت در خصوص برنامه توسعه سواحل مکران، خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تعیین شده است و براساس آن توسعه مکران مدنظر قرار گرفت و با توجه به این موضوع اعتبار بودجه ای مکران در قالب بودجه سنواتی محقق خواهد شد و در سال 96، 10 هزار میلیارد تومان اعتبار اولویت خاص در نظر گرفته شده است که بودجه تخصیصی به سواحل مکران از این ردیف خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش قیمت دلار، نیز خاطرنشان کرد: این قیمت به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم و با کاستن بار تقاضا مضاعف بر بازار و تأمین آن از سوی بانک مرکزی شاهد روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.

وی در پایان قیمت دلارتعیین شده از سوی دولت در بودجه سال 96 را 3 هزار و 300 تومان اعلام کرد.