حمل ونقل و انرژی در هرمزگان نیازمند توسعه متوازن است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی چهار شنبه شب در یازدهمین جلسه شورای اداری استان که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری تعهداتی نسبت به ٣٠٤ واحد صنعتی هدفگذاری شده بود، اکنون توانسته ایم تعهدات ٤٦٩ واحد با رقم ١١١میلیارد تومان پرداخت کنیم.

وی از پیشرفت فیزیکی ٦٠درصدی در تکمیل طرح های صنعتی در دو سطح ملی و کوچک خبرداد و گفت: ٣٣طرح ملی و ١٠٣ طرح کوچک تعریف شده بود که تا کنون سه طرح ملی در هرمزگان به بهره برداری رسیده است.

قاسمی در خصوص طرح های ملی استان، عنوان کرد: طرح بزرگ نفت ستاره خلیج فارس با حضور معاون رئیس جمهور بخشی به بهره برداری رسید و طرح صبا فولاد خلیج فارس آماده افتتاح است.

وی در مورد سومین طرح ملی استان، گفت: طرح عظیم گسترش هرمز (سایت تعمیر شناورهای بزرگ)برای تکمیل به ٤٠میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان در راستای روابط با کشورهای همسایه، گفت: خطوط کشتی رانی در دو بخش مسافری و باری بین بندرعباس - بندرسهار - بندر خصب با حضور مقامات دو کشور راه اندازی شد.

وی در خصوص صادرات تجاری بین هرمزگان و کشور عمان در این مدت، بیان داشت: صادرات استان هرمزگان به لحاظ تناژی و ارزش دلاری هر کدام ٣٢٥ و ٢٩٤درصد رشد داشته است.

قاسمی تصریح کرد: در تولید شمش فولاد از هزار و 337 تن به سه هزار و 798 تن رسیده ایم که نسبت به دولت گذشته رشد ١٨٣ درصدی را نشان می دهد. تولید آهن اسفنجی در هرمزگان نسبت به دولت گذشته رشد ٤٧درصدی داشته است که از تولید پنج هزار و 139 تن به هفت هزار و 576 تن رسیده است.

قاسمی در خصوص صدور جوازهای تأسیس، اظهارداشت: ٩١٧ پروانه بهره برداری در حوزه صنعت و ٩٤٢ طرح صنعتی صادر شده است که اشتغال زایی ٣٥هزار نفری را بدون احتساب توسعه سراحل مکران ایجاد می کند.